Saveur | "Le Bordelais" : balades guidées sur les chemins viticoles

06/05/2019 | Partir à la découverte des vignobles, les sens au vent. "Le Bordelais" guide d'oenotourisme publié aux éditions Glénat nous explique quels chemins emprunter.

C'est un projet de près de 20 ans qui se concrétise aujourd'hui dans l'antre du vignoble bordelais, au CIVB (Conseil Interprofessionnel des Vins de Bordeaux). Alain Aviotte et Jean-Pierre Xiradakis présentent leur nouvel ouvrage "Le Bordelais", petit frère des quatre guides qu'ils avaient co-écrits dans les années 1990. Les quelque 70 balades pédestres qui couvraient les vignobles de la région laissent place à une grande boucle touristique en véhicule motorisé sur laquelle se greffe une vingtaine d'itinéraires réactualisés de balades à pieds ou à vélo. Tour d'horizon d'un terroir à trésors.

L'idée des deux auteurs part d'une constatation : celle du changement. C'est alors tout naturellement que les deux compagnons rechaussent leurs souliers pour silloner de nouveau les chemins du Médoc. Friands de terroir et d'histoires à raconter, ils se lancent à corps perdus en ayant pour maîtres mots découverte et plaisir. "Le paysage a évolué et avec lui, le regard sur la vigne et le vin également. Les gens ne prennent plus le temps de s'arrêter et de regarder, ni même seulement de se parler et d'écouter les histoires. Il fallait retrouver ce goût du partage" explique passionnément Jean-Pierre Xiradakis.

Lui, le restaurateur détaille qu'à l'aube de son installation, il souhaitait apprendre à connaître les produits qu'il vendait dans son établissement et cet apprentissage ne pouvait s'établir que sur le terrain, auprès des autochtones et dans leurs vignobles. La vigne, patrimoine historique et figure de proue du terroir de la Nouvellle-Aquitaine, ne se départ pas du paysage sur lequel elle repose ses grappes. "Au-delà de l'oenotourisme, c'est le patrimoine qui est support de la découverte. Le vin s'inscrit dans une culture, un environnement, et il fallait le remettre dans son contexte" précise Alain Aviotte.

Le voyage commence par un rappel des appellations de l'ensemble du vignoble bordelais, un mémo sur les "mots du vin" emboîte le pas et la "grande boucle" s'ouvre alors. Deux jours de balade en circuit sur plus de 250kms de routes se racontent pas à pas, ponctués de photos. Et les auteurs guident les randonneurs dans une savoureuse pérégrination. De Pessac Léognan à Saint-Emilion, en passant par l'Entre-deux-mers et Saint-Estèphe.

Partant d'un site déjà touristique par lui-même, la balade est introduite par des chemins praticables en vélo, favorisant ainsi la flânerie. L'oeil s'arrête sur une ruine médiévale posée en pleine nature, sur la brume d'un vignoble qui se réveille à perte de vue, sur les richesses botaniques de l'estuaire qui percent les chemins et surtout sur les habitants, passionnés et passionnants, qui en font sa richesse. Une richesse qui se dévoile alors grâce à la vision exhaltée que les deux compagnons représentent avec ferveur.



Descriptif précis, cartes illustrées, particularités géographiques ou botaniques, sites à ne pas manquer, anecdotes historiques ou culinaires mais également hébergements de charme ; l'ouvrage fait basculer le lecteur dans les trésors régionaux. "Le Bordelais", collection "Les grands vignobles pas à pas" aux éditions Glénat ; à déguster accompagné d'un verre de vin en attendant les beaux jours pour se mettent en selle dans les paysages du médoc, sur les pas des deux complices.



Par Sabine Taverdet

Crédit Photo : Sabine T