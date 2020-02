Saveur | Le chocolat en vedette au Jardin botanique de Bordeaux Bastide

Le chocolat en vedette au Jardin botanique Le Jardin botanique et la Fédération Autonome des Métiers Gourmands (FAMG) organisent ce week-end le salon Bordeaux fête le chocolat et sur le thème Fruit time le XXIIe concours de sculptures en chocolat de la ville de Bordeaux au Jardin botanique de la Bastide.



Le cacao était traditionnellement utilisé pour ses vertus censées combattre la fatigue par les Aztèques et les Mayas qui appelaientlecacaoyer cacahuaquchtl ou xocoatl. Christophe Colomb, Hernan Cortés et bien d'autres le firent connaître hors de ses frontières d’origine. Les Espagnols vont alors se mettre à consommer du chocolat chaud et les chocolatiers italiens se spécialiser dans l’art de le préparer. Mais le chocolat ne se démocratisera vraiment qu’au dix-neuvième siècle en Europe avec des chocolatiers aux noms connus encore aujourd’hui tels que Menier, Van Houten, Lindt, Nestlé, Suchard, Poulain...



Cette année encore, petits et grands sont à nouveau conviés à redécouvrir le chocolat sous toutes ses formes au Jardin botanique de la Bastide. Parmi les professionnels venus partager leurs connaissances et leur savoir-faire autour du cacao, Hasnaâ Faivre, artisane chocolatière bordelaise et Henri Faivre, œnologue qui évoqueront les nombreux terroirs dont sont issues les fèves de cacao : Saint-Domingue, Cuba, Mexique, Pérou, Venezuela, Côte d’Ivoire, Tanzanie,Sao Tomé…



Les stands de démonstration chocolatée et de vente de deux chocolatiers professionnels (pâtisserie artisanale Alain de Bourg-sur-Gironde et les chocolats Landry de Villenave-d’Ornon) inspirés par la Saint-Valentin attendent les visiteurs. Au stand d’Yves Landry, des guinettes bordelaises mais aussi des 2 cv, des tortues, des grenouilles en chocolat ou des orchidées chocolat et praliné introduisent un peu de fantaisie.



Saint-Valentin oblige, à un autre stand « il est aussi possible de fabriquer son propre cœur en chocolat en échange d’un petit don pour l’AFM-Téléthon, l’Association Française contre la Myopathie » comme l’indique Patrick Martin, un des bénévoles de l’AFM présent.



Des ateliers pour les enfants à partir de 5 ans sont prévus samedi et dimanche. Ateliers qui ont connu un certain succès l’an dernier avec la participation de quelque 150 enfants comme le souligne Christian Barrouille, qui est trésorier de la Fédération Autonome des Métiers Gourmands, une fédération qui regroupe à la fois les boulangers, les pâtissiers et les chocolatiers de Gironde.



LeXXIIe concours de sculptures de la ville de Bordeaux catégorie BTM dont la remise des prix est prévue samedi 16 février s’adresse aux jeunes en première et deuxième années venus des centres de formation de la Nouvelle-Aquitaine et aux artisans professionnels. Le jury est composé de professionnels et de proviseurs des centres de formation régionaux. La remise des prix aura lieu dimanche 16 février à 16h sur l’esplanade du Jardin botanique.



Les ateliers adultes et enfants



Ateliers pour adultes : dégustation et conférence avec Hasnaâ Ferreira et Henri Faivre samedi 15 février de 18h30 à 20h. Ateliers pour enfants les samedi15 et dimanche 16 février de 11 à 18h.



Réservation : 05 56 52 18 77 Jardin botanique Esplanade Linné Tram A arrêt Jardin Botanique.



Par Elisabeth Guignaud-Le Berre

