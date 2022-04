Saveur | Le Concours Bordeaux Vins d'Aquitaine 2022 tient ses lauréats !

26/04/2022 | 389 médailles d’Or, 392 médailles d’Argent et 134 médailles de Bronze ont été attribués par les jurés du Concours Bordeaux Vins d'Aquitaine 2022.

Ils ont observé, humé, goûté puis recraché... Les jurés du Concours Bordeaux Vins d'Aquitaine se sont réunis pour la 66ème édition de l'événement, ces vendredi 22 et samedi 23 avril 2022 au Palais des Congrès de Bordeaux pour la dégustation de près de 4000 échantillons de vins des appellations de Bordeaux et d'Aquitaine. Au Palmarès final, 915 médailles ont été attribuées. Ce sont précisément 29,6% des vins en lice qui ont ainsi été récompensés. Au total 389 médailles d’Or, 392 médailles d’Argent et 134 médailles de Bronze ont été attribués par les jurés, professionnel du monde du vin ou amateurs très éclairés.

Sur deux matinées, les 500 jurés du Concours ont précisément dégusté 3 088 échantillons candidats au concours. Un nombre important de volontaires, qui révèle à la fois l'importance du concours non seulement dans le monde du vin, véritable référence pour la filière, mais aussi auprès du grand public qui reconnaît son macaron d'or, d'argent ou de bronze en rayon.



Une valeur sûre pour le consommateur permettant aux heureux viticulteurs et vignerons lauréats, au-delà de la reconnaissance de la qualité de leur travail, de disposer d'un avantage commercial indéniable auprès des acheteurs professionnels comme des particuliers. Une aura qui vaut tant en France qu'à l’étranger, et particulièrement en Chine, où les lauréats bénéficient d'actions de promotion via l'Agence de l'Alimentation de Nouvelle-Aquitaine.





Rigueur et fiabilité



Si ce concours est aussi reconnu, c'est qu'il ne laisse aucune place au doute quant à son bon déroulement. Organisé par la Chambre d’Agriculture de la Gironde, et agréé par le Ministère de l'Agriculture, différentes procédures sont mises en oeuvre de la collecte des échantillons à la commercialisation des bouteilles primées en passant par la dégustation elle-même pour empêcher toute tentative de fraude. Les vins candidats ne sont pas envoyés à l’organisation, mais prélevés directement à la propriété et les dégustations se déroulent à l'aveugle, avec des bouteilles totalement anonymisés.



Enfin, une fois lauréats, les vins récompensés voient apposer sur leurs bouteilles un macaron sécurisé par un triple effet visuel, visible, semi visible et invisible, afin d'exclure toute falsification dans l'utilisation ou la contrefaçon des médailles. De quoi rassurer producteurs et consommateurs sur la probité du Concours !

L'ensemble du palmarès 2022 est à retrouver sur www.concours-de-bordeaux.com.



Par Solène Méric

Crédit Photo : Concours Bordeaux Vins d'Aquitaine