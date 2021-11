Saveur | Le Drive fermier de Pau a ouvert sa boutique

08/11/2021 | Le drive fermier de Pau a évolué : depuis un mois, une large gamme de produits fermiers est proposée à la vente, sur place.

L'initiative est née au temps du premier confinement. Dans un élan de soutien aux producteurs locaux, frappés alors par la suspension des marchés et de la restauration hors domicile, la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques en partenariat avec le réseau Bienvenue à la Ferme, avait lancé son Drive Fermier. D'abord dans l'urgence, dans le parking souterrain de ses locaux palois. Ensuite, en pérennisant et professionnalisant le concept, par l'aménagement et la mise à disposition d'un local dédié à l'association de producteurs pour le stockage et le retrait des commandes. Début octobre, une nouvelle étape a été franchie, le Drive fermier de Pau a ouvert sa boutique! L'adresse reste la même, celle de la Chambre d'agriculture : 124 boulevard Tourrasse à Pau.

La pièce qui accueille les clients n'est pas très grande mais la présentation des produits sur quelques étagères est alléchante. « On y trouve des conserves de plats cuisinés, des pâtés, rillettes, mais aussi des soupes, des pâtes, des condiments à base de piment d'Espelette notamment, des confitures, compotes, ou encore des boissons » décrit Michelle Lutton, jeune alternante chez Bienvenue à la Ferme 64. Jeudi dernier, en début d'après-midi, c'est elle qui accueillait les clients, sourire derrière le masque.



Jeudis et vendredis de 12h30 à 19h

Côté boissons, plusieurs références de vins mais aussi des jus de fruits ou encore de la bière paradent sur les étagères. Cachés dans un congélateur dans une arrière-salle qui abrite aussi deux chambres froides, les clients de la boutique peuvent également acheter des glaces aux parfums variés. Côté gourmandises sucrées, on trouve par exemple aussi de la confiture de lait de brebis.

La boutique, s'inscrivant en complément du Drive fermier qui bien sûr perdure, propose à la vente les produits hors frais des 25 producteurs engagés dans la démarche. Question aussi de conservation, car les chambres froides sont destinées aux commandes passées sur le site du drive et en attente de leur retrait par les clients. Ceux qui voudraient des légumes ou de la viande de producteurs locaux doivent donc continuer à passer leurs commandes en ligne avant de retirer leur panier à la boutique, sur ses horaires d'ouverture : les jeudis et vendredis de 12h30 à 19h. Autre option pour les palois (selon le secteur) : la livraison, grâce à un partenariat établi avec les Triporteurs palois.





Se laisser tenter

Mais si la boutique ouvre un nouveau point de vente, attirant peut-être de nouveaux clients, elle permet surtout à ceux qui ont passé commande sur le site internet de découvrir « en vrai » ces boissons ou les produits cuisinés par les producteurs. « Sur notre site internet, les clients commandent surtout des produits frais, viandes et légumes », précise Laurence Batby, en charge des circuits courts à la Chambre d'agriculture. L'idée est que les personnes venant retirer leur commande, complètent ce panier par l'achat de produits présents en boutique. « Quand on achète sur internet, on n'a pas la même vision des produits, on se laisse moins tenter », conçoit-elle volontiers.

La boutique du drive fermier 64 présente quelques produits atypiques, parmi eux une gamme de produits confectionnés par le producteur de piment d'Espelette Bipertegia La boutique du drive fermier 64 présente quelques produits atypiques, parmi eux une gamme de produits confectionnés par le producteur de piment d'Espelette Bipertegia



Il faut dire que sur le site drivefermierdepau.fr, au total de l'année et au fil des saisons, ce sont 700 produits qui sont référencés. Même si actuellement, ils ne sont « que » 360 à être proposés par la grosse vingtaine de producteurs partenaires, il est difficile de tout voir pour l'internaute consommateur quand il a déjà en tête la liste des produits qu'il souhaite commander. La boutique a donc principalement un rôle de vitrine sur ces produits et boissons. Et elle remplit partiellement son rôle. « Il n'est pas rare que des clients venant chercher leur panier de produit frais se laissent tenter par quelques uns des produits présentés ici », témoigne Michelle.

Et il est vrai que la belle couleur d'une gelée de piment d'Espelette, la robe dorée d'une bouteille de Jurançon, ou la gourmandise d'un axoa de veau sont toujours plus alléchants en face à face plutôt que par écran interposé !

A Noël, gourmandises... et créations végétales



Pour autant, admet Laurence Batby, « nous ne sommes pas tout à fait à la hauteur des espérances, mais, précise-t-elle rapidement, concernant la boutique un mois de recul c'est peu ». En cause aussi, un contexte qui a bien évolué depuis le lancement du Drive dans sa première version. « Nous étions seuls à proposer des produits fermiers, les gens avaient une certaine méfiance dans les supermarchés du point de vue sanitaire... Aujourd'hui tout à ré-ouvert, on peut retourner manger de bons produits dans les restaurants. Et lancer un commerce demande du temps, surtout dans ces circonstances », tempère la responsable.

Mais pour autant, près d'un an après les débuts de l'aventure du Drive fermier de Pau, pas de quoi se résigner. De nouvelles références vont faire leur apparition sur le drive et en boutique, notamment en prévision de Noël, période festive et gourmande s'il en est. Dans les produits déjà référencés, le canard, met de fête, est déjà bien présent. Laurence Batby et Michelle de lister par exemple les produits du Domaine Pedelaborde qui en a fait sa spécialité : foie gras entier, magret fourré au foie gras, rôti de magret au piment d'Espelette, mais aussi terrine de foie gras aux figues ou au fromage. « A partir de la fin du mois nos producteurs proposeront aussi des volailles festives, ce qui permet d'avoir des prè-commandes pour Noël, signale la responsable. De même, sur la période de fin d'année nos producteurs de glace proposeront des entremets, que l'on pourra acheter sur place à la boutique », indique-t-elle.

Mais les réflexions sont aussi en cours pour étoffer l'offre des produits. Un apiculteur proposant plusieurs types de produits, vient de rejoindre la démarche, de même qu'une productrice ( Damisèla ) de plants de plantes aromatiques et médicinales. Celle-ci sur la période de Noël proposera aussi à la boutique des bijoux, véritables créations végétales, réalisées à partir de ses fleurs séchées. Un drive fermier et une boutique gourmande et innovante, à l'image de ses producteurs adhérants !

Le drive fermier de Pau et sa boutique sont installés dans les locaux de la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques



Par Solène Méric

Crédit Photo : Aqui.fr