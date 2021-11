Saveur | Les amateurs de chocolat ont rendez-vous à Coulounieix-Chamiers

12/11/2021 | La 11e édition du Salon "la Folie Chocolat aura lieu les samedi 27 et dimanche 28 novembre à Coulounieix-Chamiers avec huit artisans chocolatiers périgourdins.

Depuis 2004, les artisans chocolatiers du département se retrouvent à Coulounieix-Chamiers autour du salon « la folie chocolat ». Après plusieurs mois de crise sanitaire, qui a empêché la tenue de cet événement l'an passé, les amateurs vont pouvoir se plonger dans l'univers gourmand, artisanal et artistique du chocolat. Cette édition sera marquée par un invité exceptionnel : Franck Michel, meilleur ouvrier de France et champion du monde de pâtisserie. Fabrications, créations en direct, dégustations et animations pour tous les publics seront au rendez-vous, les 27 et 28 novembre.

Les dates de la prochaine édition du salon du chocolat de Coulounieix-Chamiers est fixée les 27 et 28 novembre. Et c'est une bonne nouvelle, après des mois de crise sanitaire. Cette manifestation grand public et gratuite, autour du chocolat a pour but de montrer le savoir-faire artisanal des professionnels, et pourquoi pas de susciter des vocations.

Le Centre de formation des apprentis de la chambre de métiers de Boulazac, partenaire historique de la manifestation, est présent les deux jours pour répondre aux questions des jeunes et des moins jeunes intéressés par le métier. Actuellement, l'effectif est au complet avec 110 jeunes en cours de formation pour devenir pâtissier, un record absolu.

Pour cette 11e édition, ils seront huit artisans chocolatiers de Dordogne à faire découvrir la fabrication des truffes, des carrés, des ganaches ou encore des pralinés. Le public est invité à découvrir les différentes techniques employées : trempage de bonbon, moulage, décor, et à apprendre à identifier les différentes saveurs du chocolat. Les visiteurs pourront ainsi retrouver Lionel Guillory (Sainte-Alvère), Bruno Jeandel (Bergerac), Frédéric Joseph (Périgueux), Christophe Javerzac (Bergerac), Alexis Luccos (Castel-Bézenac), Jean-Yves Mammi (Villefranche-du Périgord), Mathieu Massoulier (Sarlat), Jean-Jacques Teillet (Château-l’Évêque),

Un invité prestigieux

Alain Teillet, le président de l'association organisatrice du Salon a réservé une jolie surprise en invitant Franck Michel, meilleur ouvrier de France et champion du monde de pâtisserie. Originaire de Lorraine, Franck Michel, a occupé plusieurs postes de pâtissier et plusieurs postes au sein de grands groupes, il a eu en charge pendant 2 ans toute l'activité pâtisserie de la prestigieuse école Hotellière de Lausanne. En 2004, il obtient le titre de Meilleur ouvrier de France, puis décroche le titre de Champion du Monde de Pâtisserie par équipe à Phœnix, aux USA, en 2006. Depuis 2007, Franck Michel a choisi de continuer à transmettre son savoir-faire en devenant consultant indépendant : il intervient auprès des professionnels en France et dans le monde entier. Aujourd’hui encore, il coache de nombreux pâtissiers à la préparation de différents concours : MOF, Coupe du Monde, Coupe d’Europe et concours nationaux.

Franck Michel proposera des créations en direct pendant toute la durée du salon. Les visiteurs auront le privilège de découvrir et admirer sa technique spectaculaire du "sucre tiré", qui consiste à faire évoluer la matière jusqu'à obtenir des éléments très fins. Il les alliera à des supports chocolat pour réaliser des pièces uniques, savamment équilibrées autour de ces deux éléments qui viendront se valoriser mutuellement.



D'autres animations sont au menu pour tous les publics : un spectacle jeune public, une dictée pour adultes sur le thème du chocolat (inscription préalable obligatoire). La bibliothèque François-Rabelais a sélectionné romans, livres de recettes, essais, documentaires et autres BD parmi la littérature foisonnante sur le thème du chocolat. Les supports sont nombreux pour partager et transmettre plaisir et gourmandise. En cette période morose, ce salon se veut une parenthèse de plaisir pour les nombreux visiteurs, qui devraient repartir avec des poches de chocolats à mettre sous le sapin de Noël.

Salon La Folie Chocolat | Samedi 27 et dimanche 28 novembre de 10h à 18h

Château des Izards | Entrée gratuite pendant les 2 jours. Pass sanitaire obligatoire

Renseignements auprès du service culturel de la mairie, tél. 05.53.54.73.29 | @ culture-patrimoine@coulounieix-chamiers.fr



Par Claude-Hélène Yvard

Crédit Photo : aqui.fr et D.R