Saveur | Les fromages fermiers béarnais ont leurs bonnes Etoiles !

01/10/2020 | C'est dans le beau décor du plateau du Bénou que s'est déroulé en fin de semaine dernière la remise d'un prix fromager pas ordinaire parce qu'inédit : « Les Etoiles du crémier ».

De belles Béarnaises tout en cornes au milieu de la route, mais aussi des Blondes d'Aquitaine, des chevaux, des chèvres en liberté... Le brouillard devient plus dense, jusqu'à se fondre dans les nuages ; à moins que ce ne soit l'inverse. Et partout le vert entouré de montagne... Ce n'est pas dans n'importe quel décor que le concours « Les Etoiles du crémier » a choisi de récompenser les premiers lauréats de son histoire : douze producteurs de fromages fermiers béarnais. Nous voilà entre Vallée d'Aspe et d'Ossau, sur le plateau du Bénou, une pause sur la route du célèbre col Marie Blanque. La beauté du cadre et la convivialité de la Ferme Maria Blanca qui a accueilli la cérémonie, sont autant d'images que les fromagers, jurés de ce concours, pourraient raconter à leurs clients pour vanter au mieux les fromages fermiers béarnais.

Les concours de fromages fermiers béarnais ce n'est pas vraiment une nouveauté dans les trois Vallées du Béarn, Ossau, Aspe et Bériatou. C'est même plutôt une tradition, explique Marion Ossiniri, éleveuse à Borce et Présidente de l'AFA (Avenir Fermier en Aspe), l'association qui gère la Fête du fromage à Etsaut, et à l'origine du nouveau concours. « Habituellement les concours locaux, et il y en a beaucoup, se font avec des dégustateurs... locaux. C'est à dire des habitants, des techniciens, des producteurs des vallées... ». Un entre-soi confortable et toujours convivial... mais pas très porteur en termes de notoriété.



Un concours dont le jury est « 100% professionnel »

La grande « révolution » du nouveau concours Les Etoiles du crémier c'est d'avoir imaginé un concours dont le jury est « 100% professionnel ». Autrement dit, uniquement composé de crémiers de toute la France. Une idée soutenue par les Chambres d'agriculture régionale et départementale et fortement encouragée par le fromager François Bourgon, meilleur ouvrier de France installé à Toulouse, et déjà parrain de la Fête du Fromage 2019.

« Il nous a beaucoup aidé dans la mise en œuvre du concours, pour mobiliser les crémiers à y participer. », se souvient enthousiaste et reconnaissante Marion Ossiniri. Une mobilisation qui a payé puisque ce sont pas moins de 38 crémiers de 22 départements qui se sont prêtés au jeu.



« C'est une démarche importante pour nous car les crémiers sont au contact des fromages et des clients. Ils savent parler et communiquer sur ces produits sans doute mieux que nous-même qui avons toute l'année la tête dans le guidon à l'élevage et à la fabrication ». Des crémiers qui par ailleurs se sont à leur tour montrés « enthousiastes et contents qu'on les sollicite pour ce concours », confie-t-elle.







50 fromages dans une ou plusieurs catégories

Côté producteurs, c'est principalement l'Union des Producteurs Fermiers (UPF) qui a battu le rappel. Au total 43 producteurs de fromages de Béarn ont présenté 50 fromages dans une ou plusieurs des catégories du concours. Car derrière l'expression générique, c'est en fait une grande variété de fromages que les éleveurs béarnais produisent, mais toujours au lait cru : du vache, du brebis, du mixte « qui est vraiment une spécificité locale », précise Marion Ossiniri, mais aussi du chèvre, voire plus original encore du mixte brebis chèvre. Mais il y a ensuite différents types d'affinages, en tomme, en frais, en crémeux, des fromages bleus sans oublier de distinguer les fromages de montagne des fromages d'estive... Bref, autant de goûts, de textures et de caractères qui ont pour racine commune « une méthode traditionnelle d'agropastoralisme et de production », appuie la productrice. Un univers et des traditions que le nouveau concours a l'ambition de faire connaître au niveau national, bien au-delà de leur « aura locale » actuelle.



Un challenge, qui plus est, totalement « Covid compatible » puisque réalisé à distance. « Chaque crémier a reçu un lot de fromages qu'il a jugé selon une grille de notation pré-définie. Puis chacun nous a renvoyé ses notes et appréciations via un formulaire sur internet », explique Pierre Larraillet président de l'UPF. « Grâce à l'UPF, des tables virtuelles ont été organisées, réunissant 4 ou5 crémiers notant les mêmes fromages. Ils se sont aussi occupés de récupérer les fromages et de les envoyer aux crémiers par Chronofraîch'. C'est aussi l'UPF qui a recoupé les notes et appréciations des fromagers permettant de désigner les lauréats », souligne avec reconnaissance l'instigatrice du concours.





« Il faut apprendre à être fiers de ce que l'on fait ! »

Pour cette première édition, ce sont les tommes en vache, brebis, mixte et chèvre qui ont pu concourir. « L'an prochain on tentera sans doute d'ouvrir le concours à un second type d'affinage, et pourquoi pas aussi de créer un jury international... » précise Marion Ossirini, car cette première édition est bel et bien une réussite, et la satisfaction des éleveurs présents lors de la remise de prix, qu'ils soient ou non récompensés, en atteste. Enfin, comme le souligne, Pierre Laraillet « je suis particulièrement heureux de voir que parmi les lauréats du concours, il y a pas mal de jeunes installés, qui pour certains ne sont pas issus du milieu agricole. Ca démontre que notre métier est vivant et que les jeunes savent faire de bons produits reconnus par les professionnels. L'agriculture a de l'avenir ! ».

Marion Ossirini n'a pas d'autres pensées quand lors de la remise des prix, elle lance à la cantonade « Il faut apprendre à être fiers de ce que l'on fait ! Et le premier pas, c'est la communication sur les fromages béarnais afin qu'on soit reconnus par les professionnels et leurs clients pour le travail que l'on mène tous les jours ». Une fierté partagée que les producteurs béarnais ne pouvaient célébrer autrement qu'en entonnant le chant traditionnel béarnais Aqueras Montanhas dans la grange de la ferme qui les accueillait. Fierté et humilité.





[Vidéo] Remise des prix du concours Les Étoiles du Crémier

A voir aussi sur www.agriweb.tv, la dégustation de fromages fermiers béarnais d'Alexis Goulevitch, crémier à La Rochelle

Le Palmarès 2020 :

Brebis : 1er : FERME TILLOUS BERGEZ

Mireille et Gérard Tillous Bergez

64570 ARETTE 2ème : FERME BAYLOCQ

Rémi Baylocq

64440 LARUNS 3ème : FERME RÉCÉBIRE

Cédric Pucheu et Bastien Larrat

64276 ISSOR Chèvre :

1er : FERME PACHEU

Isabelle et Philippe Pacheu

64570 ARETTE 2ème : FERME BOURGUINAT

Jérôme Bourguinat

64490 AYDIUS 3ème : CHÈVREVRIE MOULETINE

Aurélien Faure

64260 LOUVIE-JUZON





Mixte : 1er : FERME MIRAMON

Régine et Jean Louis Miramon

64490 BEDOUS 2ème : FERME LANCY

Nicole et Joseph Cazette

64570 ARETTE 3ème : FERME LARRAILLET

Marie-Pierre et Pierre Larraillet

64400 OLORON SAINTE MARIE Vache : 1er : FERME OSSINIRI

Marion et Emmanuel Ossiniri

64490 ACCOUS 2ème : FERME CAPERAN

Florent Caperan

64260 SÉVIGNACQ-MEYRACQ 3ème : FERME LABORDE

Joseph Libarle-Laborde

64570 ARETTE



Par Solène Méric

Crédit Photo : Aqui.fr