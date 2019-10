| Municipales à Bordeaux : un premier sondage

Un sondage réalisé par Elab pour La Tribune sur les municipales à Bordeaux donne Nicolas Florian (LR-UDI-MoDEM) en tête avec 31,5% des intentions de vote, 32,5% si le candidat EELV Pierre Hurmic faisait alliance avec le PS. Ce dernier recueille pour sa part 24,5%, 30,5% avec le PS. Thomas Cazenave (LREM) arrive troisième avec 13% sans union (11,5% avec union EELV, ce qui ne semble pas être le chemin pris...) et Vincent Feltesse suit entre 9 et 9,5%. Les partis extrêmes (LFI et RN) oscillent entre 5 et 6%. Le candidat sans étiquette Pascal Jarty, enfin, est entre 1 et 1,5%.