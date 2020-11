Saveur | "Loupiac et Foie gras" se réinvente et fait face à la Covid-19

18/11/2020 | Pas question d'abandonner et de laisser la crise sanitaire vaincre. L'évènement "Loupiac et Foie gras" est maintenu pour cette 24ème année. Il se réinvente avec notamment un drive fermier.

Pour cette 24ème édition, l’évènement « Loupiac et Foie gras » se réinvente. Il n’était pas question de laisser la crise sanitaire prendre le dessus. Les 28 et 29 novembre, de 10h à 19h, aura bien lieu un marché gourmand et un drive fermier à Loupiac, dans les jardins des 18 châteaux de l’appellation. Daniel Sanfourche, président de l’appellation Loupiac, nous raconte comment cet évènement s’est réorganisé.

« On ne voulait pas se laisser abattre ! ». Il n’était pas question pour Daniel Sanfourche d’annuler cet évènement. Matière grise et réflexion ont été les maîtres mots pour réorganiser « Loupiac et Foie gras ». Jusqu’à maintenant, cet évènement est un succès. Il se déroule le dernier week-end de novembre et les consommateurs viennent faire leurs courses de Noël, afin de profiter, au côté des viticulteurs locaux, de la venue des producteurs. Principalement originaires des Landes, ils proposent des produits à base de canard gras, frais ou en conserve.

Un drive fermier

La solution qui a été trouvée, est celle de la mise en place d’un drive fermier. Ceux qui le souhaitent peuvent venir sans avoir commandé et acheter directement les produits. Cependant, Daniel Sanfourche recommande la commande. Pour plusieurs raisons : d’abord, le bon de commande sert de justificatif de déplacement. D’autre part, cela permet de contrôler le flux de personnes. Pour rendre accessible ce drive fermier, une page a été ajoutée sur le site internet de Loupiac, pour pouvoir commander les différents produits disponibles. « L’idée du drive est venue assez vite donc il a fallu mettre en place cette page Internet, se concerter avec tous les viticulteurs et fermiers pour uniformiser la page », raconte le président de l’appellation Loupiac.

« Cette année ça sera différent, les gens ne pourront pas rentrer, venir déguster les produits puisque ce n’est pas recommandé », souligne Daniel Sanfourche. Mais tout a été réorganisé pour que la manifestation puisse se tenir. « L’événement se déroulera en extérieur, sous des tentes bien aérées, avec le respect des gestes barrières, avec le port du masque et du gel hydroalcoolique pour tous », tient-il à préciser.

Garder espoir

« C’est sûr qu’il y aura moins de monde, mais ça n’a pas découragé tout le monde puisqu’il y a pas mal de viticulteurs et de fermiers qui ont déjà des commandes », se rassure le président. Et puis sur les réseaux, le soutien pointe aussi le bout de son nez « ça devrait marcher, on voit que les gens nous encouragent, ils sont contents qu’on puisse continuer ». Des paroles qui « boostent » les producteurs et qui font « plaisir ».

Le maintien de l’évènement était très important. « On a besoin de se faire connaître mais aussi de vendre nos produits, que ce soit les fermiers ou les viticulteurs. C’est un moment important, c’est vraiment des grosses ventes à cette saison », explique-t-il. « Il faut être honnête, je ne vais pas vous raconter qu’on va faire aussi bien que d’habitude, mais on va limiter la casse », explique le président. « On aura fait tout ce qu’il faut pour faire un peu », conclut-il.

Dans les 18 châteaux de Loupiac "ouverts" pour l'occasion,un viticulteur et un fermier seront présents. Au total ce sont donc 18 viticulteurs et 18 fermiers qui seront présents les 28 et 29 novembre pour vendre leurs produits gourmands et festifs.



Par Mélanie Philips

Crédit Photo : Canal Com