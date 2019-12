Saveur | Pau : Les producteurs de retour sur le Carreau des Halles

20/12/2019 | Avant l'inauguration du Carreau des Halles de Pau ce vendredi 20 décembre, François Bayrou en personne est venu présenter l'espace renouvelé aux producteurs qui y travailleront

L'heure était un peu à l'effervescence ce jeudi en début d'après-midi au nouveau carreau des halles de Pau. Et pour cause, les producteurs exilés depuis le début des travaux sous un grand chapiteau voisin ont (re)découvert les lieux au côté du Maire. Découverte aussi, de leurs futurs emplacements dans le nouvel espace qui fêtera, sa réouverture ce vendredi, entre inauguration officielle en fin de matinée et bal populaire dans la soirée. Une manière aussi pour la ville de démontrer la multiplicité des fonctionnalités possibles de cet espace renouvelé au cœur de la ville.

Ce jeudi, si les boules et les sapins de Noël avaient déjà été installés côté déco, ça sentait encore la peinture fraîche et la propreté des baies vitres était encore en cours de perfectionnement... Une ambiance de toute fin d'aménagement avant que les producteurs ne se réinstallent ce vendredi matin, à partir de 4h30 sous le « nouveau » carreau des halles, où certains y avaient leurs habitudes depuis plus de 30 ans. C'est notamment le cas de ce couple de maraîchers installés à Aressy, venus faire connaissance avec « leur nouvel outils de travail », comme l'a désigné François Bayrou, lors de la présentation des lieux ce jeudi en début d'après-midi.



"Est-ce que la clientèle va suivre?"

Mais plus que le lieu en lui même, que les maraîchers reconnaissent volontiers comme « moderne, aux normes, et avec sans doute plus de place pour la circulation des clients », le suspens du jour, c'est sur l'emplacement de chacun qu'il se joue. D'ailleurs à peine le tableau des emplacements dévoilé pour l'installation du lendemain matin, chacun se dépêche d'aller y jeter un œil pour tenter de repérer l'endroit correspondant dans la salle. « Pour l'instant c'est vide, alors c'est un peu difficile de se projeter... », estime le producteur, un peu inquiet aussi de savoir si « la clientèle va suivre », après un deuxième déménagement de leur stand en un peu plus de 2 ans. « Il va falloir encore changer les habitudes, en prendre de nouvelles, c'est toujours un moment un peu angoissant. Mais ce n'est pas le premier changement en 37 ans sur le marché de Pau... Il faut le voir comme un nouveau challenge, un coup de jeune, quelque sorte ! », décide-t-il d'un ton finalement optimiste.

Et content, il peut l'être semble souligner François Bayrou qui rappelle aux producteurs du Carreau qu'« il y a eu beaucoup de candidature pour pouvoir s'installer ici. Mais nous avons donner la préférence à ceux qui étaient là traditionnellement, et en réservant la halle aux producteurs locaux. Pour vous, on a voulu le plus bel espace possible, avec au-dessus, une place publique qui va être un véritable lieu de rendez-vous dans la ville, et qui sert de lien entre les étaliers (installés dans la halle qu'une baie vitrée sépare du carreau, ndlr) et les producteurs !»



Un espace "ouvert à tous"... sauf aux revendeurs

Pourtant face à cet enthousiasme, une commerçante, a vivement critiqué ce choix d'exclure les revendeurs du carreau des halles. Des revendeurs qui ces dernières années partagés le chapiteau de substitution avec les producteurs, et vont désormais devoir s'installer un peu plus loin, rue Bernardotte. « Je suis choquée que les revendeurs ne soient pas là, c'est presque de la discrimination ! », adresse-t-elle au Maire. « Vous avez le droit de ne pas être contente, mais les gens qui vont chez Métro acheter leurs légumes pour les revendre, il n'y en aura pas! Ici, c'est uniquement de la production locale ! » répond François Bayrou, droit dans ses bottes pour ''protéger'' les producteurs locaux.

Si le Carreau accueillera donc un marché de produits locaux, il sera aussi le lieu de nombreuses autres activités, a complété François Bayrou citant notamment « des concerts, différents types de manifestions, notamment sportives, des vide-greniers,... Ce sera un lieu de rendez-vous pour tout le monde ! » Le premier de ces rendez-vous viendra célébrer, ce vendredi soir, l'ouverture du nouvel espace, par un « bal populaire » animé par le duo palois des « Coup d'un soir » et autres surprises.



