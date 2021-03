Saveur | Plus de soixante producteurs et artisans au marché de Pâques à Limoges les 26 et 27 mars

22/03/2021 |

Le 18ème marché de Pâques de Limoges se déroulera pour la première fois Place de la République les 26 et 27 mars avec plus de 60 producteurs fermiers et artisans d’art qui vont nous régaler avec leurs productions 100 % en circuit court, histoire de bien préparer les fêtes pascales.

La crise sanitaire n‘aura pas raison de la 18 ème édition du marché de Pâques de Limoges. Après une édition annulée, la Chambre d’agriculture et la Chambre de métiers, en partenariat avec la Ville, vont réunir plus de 60 producteurs fermiers et artisans d’art qui présenteront leurs productions et réalisations sur une place entièrement réhabilitée.



Le contexte privera les habitués de chasse aux œufs, mini-ferme et des ateliers rempotage. Cependant, l’ambiance pascale sera au rendez-vous avec les spécialités préparées par les chocolatiers, pâtissiers, confiseurs, traiteurs, fromagers ou autres producteurs de foie gras, volailles, porcs cul noir, viande limousine, charcuteries, truffes, escargots, miel, sève de bouleau, safran, vins ou encore confitures à la châtaigne. Les visiteurs pourront déguster à l’écart du marché une bière artisanale, une limonade, une crêpe ou un café maison.

Des artisans d’art dévoileront aussi leurs créations, par exemple, des bijoux, luminaires, objets décoratifs pour enfants, petite maroquinerie… proposés notamment par une dizaine de nouveaux venus comme le corrézien Antoine Tournie, fabricant de chaussures sur mesure, le haut-viennois Pierre Laroudy avec ses biscuits moelleux à la noisette ou la périgourdine Cécile Tahir, créatrice de bijoux en macramé. Un charcutier fera le déplacement depuis le Lot-et-Garonne pour faire découvrir ses salaisons d’antan.

10 000 visiteurs attendus en deux jours

Après le marché de Noël qui avait attiré des milliers de personnes dans une ambiance chaleureuse, les organisateurs attendent près de 10 000 visiteurs. « La crise et la situation sanitaire n’ont pas entamé notre volonté assure Jean-Pierre Gros président de la Chambre de Métiers, même si l’emplacement change, après la place de la cathédrale en 2019, les clients nous suivent pour la qualité des produits. Il ne faut pas casser cette dynamique de proximité. »



La Ville de Limoges met à disposition les stands et la logistique pour que le marché se déroule dans le respect les gestes barrières avec de larges allées pour circuler. « Ce sera le marché de la résurrection sur une place réhabilitée, espère Rémi Viroulaud, adjoint en charge du commerce et de l’artisanat. Nous voulons que notre économie redémarre au plus vite. » Le marché sera ouvert de 9h à 18h avec un jeu concours pour gagner un panier garni de produits du marché. (Port du masque obligatoire, dégustations à l’écart du marché).



Par Corinne Mérigaud

Crédit Photo : Chambre d’agriculture 87