Saveur | Plutôt deux fois qu'une, Bordeaux Fête le Vin en 2022

01/12/2021 | Après une édition 2021 revisitée pour cause de crise sanitaire, Bordeaux Fête le Vin annonce son retour dès cette année, du jeudi 23 au dimanche 26 juin 2022 et même un peu avant!

En 2022, Bordeaux Fête le Vin reprend de plus belle en mariant les éléments qui ont fait son succès et quelques nouveautés inspirées de l'édition 2021! Si la Route des vins où l’on déguste les Vins de Bordeaux et de la Nouvelle-Aquitaine sur les quais de la Garonne, restera au coeur du dispositif, du 23 au 26 juin, la fête aura son avant-première du 16 au 19 juin dans les restaurants et les caves de la ville et de la Métropole. Et cerise sur le gâteau, les célèbres pass de dégustation permettant de profiter de la manifestation sont en prévente à partir d'aujourd'hui jusqu'au 31 décembre !

Avant même de pouvoir sillonner la Route des vins traditionnellement installée le long de la Garonne, les festivaliers auront donc un long week-end, du jeudi 16 au dimanche 19 juin pour savourer une nouvelle mise en bouche à la manifestation. Pour l'occasion, rendez-vous dans les restaurants et caves de la Métropole pour un florilège de menus spéciaux, dégustations, rencontres mais aussi animations et spectacles... Nouveauté 2022, des soirées dégustations en musique, animées par les viticulteurs et producteurs de la région, se tiendront dans les grandes salles de spectacles, annoncent sans en dévoiler plus, les organisateurs.

Parmi les animations de ce mois de juin, trois beaux voiliers seront à visiter, une offre de restauration régionale (stands gourmands, food-trucks et bodegas) sera à découvrir et des expositions seront aussi au rendez-vous...







5000 pass dégustation en avant-première

Quant à la Route du Vin en bord de Garonne à compter du 23 juin, le pass dégustation restera un indispensable. Plus de 1200 vignerons et négociants représentant les 80 appellations de Bordeaux et de Nouvelle-Aquitaine accueilleront les visiteurs pour présenter et faire déguster leurs vins. Autant de possibilité d'échange et de découvertes gustatives et humaines, de viticulteurs passionnés. Seront bien sûr aussi de la partie, le verre de dégustation et son étui que les festivaliers portent autour du cou.



Pour les plus pressés ou pour les épicuriens en manque d'idées cadeaux, 5000 pass dégustation sont mis en vente en ligne en avant-première sur le site de l'événement du 1er au 31 décembre 2021. Et pour l'occasion, les organisateurs le propose à un prix alléchant : 13€ au lieu de 21€ en plein tarif !



Pour mémoire, ce pass donne droit à : 1 verre à dégustation et son porte-verre, à 10 dégustations sur chacun des pavillons dégustations et une dégustation « coup de cœur », 1 atelier dégustation sur le pavillon de l’Ecole du Vin de Bordeaux, 1 ticket de transport en commun TBM, ainsi que des avantages complémentaires proposés par les partenaires de la manifestation.

L'assurance de passer un bon moment, festif et convivial !



Par Solène Méric

Crédit Photo : Vincent Bengold