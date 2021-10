Saveur | Une affaire de famille pour Les Cadets de Gascogne

26/10/2021 | Ouvert depuis le 8 octobre, l'équipe des Cadets de Gascogne propose des produits locaux issus de petits producteurs.

Situé dans le quartier Cap de Bos de Pessac, la boutique Les Cadets de Gascogne s'inscrit parfaitement dans ce quartier au nom gascon. Un choix d'autant plus important pour Patrick et Marie-Claire Bibié, les propriétaires, qui ont la culture gasconne ancrée en eux. En lieu et place d'un magasin de presse, ce lieu, ouvert depuis le 8 octobre dernier, va vite devenir le rendez-vous incontournable des habitants du quartier mais aussi des amateurs des produits locaux et des petits producteurs.

Lorsque l'on rentre dans cette épicerie, les clients comprennent vite qu'ils sont dans une affaire de famille. Patrick, le père, et Marie-Claire, la mère vous accueillent, parfois avec leur petite-fille dans les bras, et vous présentent tous les produits et leurs histoires, qu'ils connaissent sur le bout des doigts. Laetitia, la fille, cachée dans l'arrière-boutique, s'occupe de la partie digitale alors qu'Esteban, l'apprenti, s'affaire à remplir les étals et rayons tout en s'occupant des clients. Le tout dans une ambiance conviviale avec les petits-enfants qui déambulent.

"Nous avons toujours souhaité avoir une épicerie de village"

Avant Les Cadets de Gascogne, Marie-Claire et Patrick tenaient un SPAR Place Nansouty, à Bordeaux. Déjà à l'époque, les producteurs locaux étaient au coeur de leurs préoccupations. En 2020, à la fin de leur contrat avec l'enseigne, ils souhaitaient reconvertir ce lieu en une épicerie de proximité. "Avec la rénovation de la place, deux enseignes Carrefour se sont installées et nous ont fait du mal. Seul le vin, que nous faisions venir en direct des producteurs, fonctionnait", explique Marie-Claire Bibié. Après la vente de leur commerce en 2021, l'idée d'une "épicerie de village" où seuls des produits issus de petits producteurs seraient proposés, continue de germer dans leur esprit. Est c'est ainsi qu'est né Les Cadets de Gascogne.

Les Fromages vendus par les Cadets de Gascogne



Pendant 5 mois, ils ont écumé les sites internet à la recherche de petits producteurs de produits originaux avant d'aller les rencontrer avec pour objectif que tout le monde s'y retrouve. "Si les producteurs ne vivent pas, nous ne vivons pas" explique Patrick Bibié. C'est donc pour cela qu' "il y a aucune négociation de prix de notre part, ils proposent leur prix et nous décidons si nous allons travailler ensemble ou non".

Mais le prix n'est pas le seul critère important pour les Bibié. Ils recherchent avant tout la qualité, la façon dont est fabriquée le produit. D'où l'importance pour eux "d'aller rencontrer chaque producteur". Patrick va même jusqu'à se rendre sur les exploitations afin de récupérer les produits. "Je me rends deux fois par semaine, chez notre producteur de fruits et légumes en Lot-et-Garonne pour récupérer la marchandise car ils sont petits et ne peuvent pas nous livrer".

Le concept de ce lieu est aussi de faire découvrir à tous des produits originaux tels que Les Confitures d'Isa, qui propose notamment des confitures à la fraise et aux asperges, ou encore les produits laitiers de la Ferme Tartifume, qui se situe non loin de là, à moins d'un kilomètre. "Nous souhaitons proposer des produits que les clients n'ont pas l'habitude de consommer comme le Gouda produit à Gironde-sur-Dropt ou du fromage de brebis issus de la Vallée d'Aspe". Pour ce qui est des boissons, le principe est le même, "pour le vin nous travaillons avec un petit négociant et pour le champagne nous travaillons directement avec une petite productrice de Reims". Au total, plus de 100 références (hors fruits et légumes) sont proposés.

L'étal de fruits et légumes à l'intérieur de l'épicerie





Des projets pleins la tête

Dans un coin de l'épicerie, un buffet avec des produits artisanaux divers et variés : bijoux, verres... Ils ont eu l'idée de permettre à des petits créateurs de venir exposer et vendre leurs marchandises au sein de l'épicerie. Laetitia en charge de cette partie explique que "nous avons mis en place un principe de dépôt-vente et pour permettre à ces petits créateurs de s'exposer nous ne prenons pas de loyer, simplement des commissions sur les ventes". Actuellement, ce sont des bijoux qui sont exposés mais pour les fêtes, l'épicerie va proposer des articles de puériculture fait main par exemple.

Pour permettre à tous de profiter de ces produits locaux, un site internet verra le jour courant novembre où les visiteurs auront la possibilité de découvrir tous les produits proposés par l'épicerie, leur histoire mais aussi de les commander via le site et de se les faire livrer.

Le coin vins et créateurs



Dans les semaines à venir ils vont également profiter du marché les jeudis et samedis matins du quartier Cap de Bos pour mettre en avant les créateurs et producteurs. "Chaque semaine nous mettrons sur les réseaux sociaux un produit et un créateur en avant. Le jeudi le créateur sera présent lors du marché pour échanger avec les visiteurs sur le produit et le samedi le producteur afin de présenter son produit mais aussi de le faire déguster", nous explique Laetitia. Ils aimeraient aussi mettre en place des afterworks mensuels où cette fois-ci ce sont les brasseurs ou vignerons qui feraient déguster leurs produits lors d'un moment convivial.

En attendant, vous pouvez retrouver tous ces produits au 11 rue de Belfort à Pessac, du mardi au samedi de 08h30 à 19h.



Par Julie Alleau

Crédit Photo : Aqui.fr