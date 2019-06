Saveur | Une nouvelle saison des Marchés des producteurs de pays dans les Pyrénées-Atlantiques

06/06/2019 | Dès le 14 juin, ils sont 120 producteurs de Béarn et du Pays Basque à vous donner rendez-vous pour une nouvelle saison de Marchés de producteurs de pays à travers le département.

Ils sonnent le retour des beaux jours ! De juin à septembre, 37 marchés de producteurs de pays (MPP) sont organisés dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Le top départ est donné à Poey de Lescar le 14 juin sur la Place Publique pour une soirée animée, conviviale et gourmande en présence de producteurs 100% locaux. Viendront ensuite les communes de Gelos, Uzos... et ainsi de suite jusqu'au 7 septembre à Morlaas, qui clôturera la saison de ces marchés pas comme les autres. Et pour cause, n'est pas Marché de Producteurs de Pays qui veut ! Focus sur ces événement très très spéciaux, qui animent non seulement le département mais aussi la région !

Imaginez : Un début de soirée d'été, le soleil brille encore, les rires et les voix des enfants résonnent, la musique jaillit d'une petite scène, et de bonnes odeurs viennent caresser vos narines... de grandes tablées et leurs bancs de bois sont installés sur une place, entourés par une dizaine de stands de producteurs locaux proposant chacun les spécialités issues de leur production. Pour vous donnez une idée : charcuteries, pâté de canard au piment d'Espelette, axoa de boeuf ou veau, assiettes de fromage, confiture, nonnettes à l'orange, toast foie gras cornichon tomate, pain d'épice, compote de pomme et kiwi, glaces de la ferme... Le tout accompagné d'un verre de Madiran, de Pacherenc, d'Irouleguy ou d'une bière Akerbeltz bien fraîche... Chaque visiteur du marché compose son menu du soir au grès des stands avant de s'installer en famille ou entre amis sur l'une des grandes tables. Voilà peu ou proue l'ambiance conviviale des Marchés de Producteurs de Pays. Au détail prés que, bien sûr, les visiteurs peuvent aussi acheter auprès des producteurs des produits à ramener chez eux !



Un petit air de vacances "bien de chez nous"

Un petit air de vacances pour les locaux, un petit air « de marché typique » pour les touristes de passage attirés par cette occasion bien fournies de découvrir ou redécouvrir quelques uns des bons produits du Béarn et du Pays Basque, en même temps que le lieu où le marché a posé ces stands ! Et, pour les producteurs l'occasion de valoriser non seulement leurs productions mais aussi ce métier d'agriculteur qui les passionne tant. Bref, renouer un dialogue et une proximité dont sont si demandeurs les consommateurs d'aujourd'hui, autant que de transparence.

Or, la proximité et la transparence, c'est bien un des gages des MPP, marque déposée par les Chambres d'agriculture, qu'on ne peut donc pas utiliser en dehors de ce cadre. Outre une Charte de bonnes pratiques à laquelle s'engagent les producteurs, ces marchés sont également régis par un Règlement Intérieur Départemental qui exigent que les produits présents proviennent directement et exclusivement des exploitations. Producteurs comme artisans ne peuvent vendre que leur propre production ou création. En d'autres termes ici, pas d’achat-revente (strictement interdit) mais bien de l’authenticité et de la qualité !

Retrouvez l'ensemble des MPP prévus cet été dans les Pyrénées-Atlantiques: http://jaimelagriculture64.fr/cote-fermesmarches/marches-de-producteurs-de-pays/



Par Solène Méric

Crédit Photo : MPP 64