Saveur | Viandes limousines: un tour de France pour les trophées Blasons d'Or et Qualité d'or

24/06/2021 | La première étape de ce tour de France a démarré en Nouvelle-Aquitaine avec la remise du prix Qualité d’Or Porc du Limousin au magasin Leclerc de Sainte-Eulalie (Gironde)

Comme chaque année, Limousin Promotion récompense ses meilleurs distributeurs en remettant les trophées Blasons d’Or 2020 aux artisans bouchers et les prix Qualité d’Or aux boucheries en GMS. Ces récompenses sont habituellement remises au moment du Salon international de l'agriculture. Suite à son annulation, la filière s'est adaptée en organisant un Tour de France pour récompenser et mettre en lumière dix lauréats dans leur point de vente. Le minibus décoré aux couleurs des viandes limousines a traversé huit régions pour un périple de deux semaines en dix étapes soit 4 600 km.

Faute de Salon de l'agriculture pour cause de crise sanitaire, les trophées Blasons d'Or et prix Qualité d'Or n'ont pas pu être remis aux dix lauréats, artisans bouchers et grande distribution. Qu'importe, Limousin Promotion a décidé d'aller à la rencontre des distributeurs de viandes limousines en remettant les trophées dans leur point de vente pour mettre un coup de projecteur sur l’excellence de leur travail et valoriser le savoir-faire de ces professionnels.

"Cela fait 25 ans que nous remettons les Blasons d'or aux artisans bouchers lors du SIA et plus récemment les blasons Qualité d'Or aux boucheries de grandes surfaces explique Jean-Marc Escure, directeur de Limousin Promotion, mais cette année, suite à l'annulation, nous avons fait le Tour de France en dix étapes pour les leur remettre. Ce n'est pas toujours facile pour les bouchers de se libérer une journée pour venir à Paris. Ils étaient très contents que nous allions chez eux et leurs clients également. Ce Tour de France devrait donc se répéter." Cette opération est l'occasion de communiquer autour des points de vente et de promouvoir la qualité des viandes limousines à savoir, le boeuf Blason Prestige, le Limousin Junior, le veau élevé sous la mère, le porc du Limousin et l'agneau Baronet.

Pour dénicher les meilleurs distributeurs aux quatre coins de l'Hexagone, Limousin Promotion compte sur son réseau. "Les abatteurs et les grossistes nous proposent des candidats pour chacune de nos filières, il peut y en avoir trois ou quatre et jusqu'à dix à douze en boeuf Limousin pour les catégories boucheries ou GMS. Les candidats sont évalués sur leur activité, leurs volumes de vente, leur courbe de progression ou encore leur ancienneté ce qui permet d'avoir déjà un pré-classement. Ensuite, les membres de la filière votent en classant chacun d'entre eux. Ce classement leur donne des points et celui qui en obtient le plus est retenu. Au préalable, il faut donc qu'un dossier soit déposé pour eux et que les bouchers et GMS s'engagent à nous recevoir."

A la rencontre des lauréats

La première étape a démarré en Nouvelle-Aquitaine, le 25 mai, avec la remise du prix Qualité d’Or Porc du Limousin au magasin Leclerc situé à Sainte-Eulalie (Gironde), en présence de Sodiporc et Cap 16. C'est l’un des plus anciens magasins engagés en Porc du Limousin depuis 1997. Servi par Sodiporc, le binôme travaille en étroite collaboration pour offrir un porc de très grande qualité. Proposé au rayon traditionnel, le produit est parfaitement mis en avant, la présentation soignée. Le Label Rouge et l’IGP garantissent aux consommateurs une qualité supérieure et un circuit de distribution qui ne dépasse pas la Nouvelle-Aquitaine. Lors de la seconde étape en Pays de la Loire, le prix Agneau d’Or Agneau du Limousin a été décerné au Super U de Vertou (Loire-Atlantique), en présence de Limovin. En termes de communication, le magasin utilise au maximum la PLV afin de mettre en avant les morceaux et le logo IGP de l'agneau. Des dégustations sont régulièrement organisées. Le travail de l’amont de la filière pour livrer des bêtes de qualité est très important avec l'affichage de la provenance. Un gage de qualité et de transparence pour les clients.

La troisième étape s'est déroulée en Bretagne, le 26 mai, avec la remise du prix Qualité d’Or Bœuf Limousin au magasin Leclerc de Vannes (Morbihan), en présence de LR Viandes, VLF Limoges, Sofrelim et Capel Bovidoc. Entre Michel Loho et Leclerc Vannes, c’est une longue histoire avec bientôt 30 ans de service pour le chef boucher. Le rayon traditionnel est tout en label rouge depuis son ouverture en 1999. Défenseurs des produits locaux, ce boucher est attaché à une production française avec traçabilité. Pour la quatrième étape, direction les Hauts de France pour remettre le Blason d’Or Porc du Limousin à la boucherie Philippe Cassel à Valenciennes (Nord), en présence de Viandes de Corrèze et Paiso. Ses trente ans de fidélité à la filière porc du Limousin Label Rouge et IGP sont récompensées. Grâce à son fournisseur, il offre une qualité constante à ses clients en porc frais et prépare des charcuteries très réputées dans la région. Philippe est la cinquième génération de boucher.

Pour la cinquième étape, l'Ile-de-France était à l'honneur avec l'Agneau d’Or agneau du Limousin remis la boucherie Joël Lombert aux Halles de Versailles, en présence de Limovin. Inscrit dans la tradition de l’excellence, le fondateur de la maison issu d’une famille de bouchers s’est lancé dans ce métier voilà trente-sept ans. Fort d’une volonté de mettre en valeur le travail des éleveurs français et des filières d’excellence, il propose à sa clientèle des produits sélectionnés. Il a récemment créé une boucherie bio.

Des produits d'excellence valorisés

La sixième étape était fixée en Auvergne Rhône-Alpes pour décerner le prix Qualité d’Or Limousin Junior à Auchan Annecy (Haute-Savoie), en présence de Bigard Cuiseaux, de la Celmar et de Corali. Terre d’accueil du Limousin Junior Label Rouge, ce magasin Auchan invite des éleveurs de la Celmar plusieurs fois par an pour faire découvrir à ses clients les méthodes d’élevage du Limousin. La qualité du Limousin Junior trouve toute sa place au rayon libre-service, très reconnaissable grâce à ses étiquettes "Qualité Limousine". La septième étape s'est déroulée, le 1er juin, en Provence Alpes Côte d’Azur où le Blason d’Or veau du Limousin élevé sous la mère a été remis à la boucherie Labergère de Biot (Alpes-Maritimes) en présence de Bigard Cannes, des établissements SOL et de Elvéa 19. Depuis près de vingt ans, cet artisan a choisi le veau de Limousin Label Rouge et IGP. Son expérience lui permet d'apprécier, en un coup d'oeil, les bons veaux sélectionnés par Bigard Cannes. La filière trouve ici une belle vitrine et un artisan fidèle.

Pour la huitième étape, on reste dans cette région avec le Blason d’Or Limousin Junior attribué à la boucherie Rémy Chambert de Saint-Genest Malifaux (Loire), en présence de VLF et Sofrelim. Ce jeune homme a repris la boucherie de sa commune. En s’engageant en Limousin Junior, il a convaincu de nouveaux clients par la qualité de son travail, d'abord avec sa maman, puis en s’entourant de sept personnes en moins de trois ans. Il s’est adapté à la crise sanitaire en créant un site Internet pour développer son chiffre d’affaires. Pour la neuvième étape, le 3 juin, direction la Bourgogne avec la remise du prix Qualité d’Or veau du Limousin élevé sous la mère au Super U de Prissé (Saône-et-Loire), en présence des établissements Sol et de Elvéa19. Le chef boucher, Jérôme Saint André, s'est engagé depuis plus de trois ans dans la filière veau du Limousin et il s'est taillé une belle réputation. Les rayons sont toujours très bien tenus et la sélection, gérée par la société Sol, lui permet d’avoir des veaux exceptionnels toute l’année.

L'ultime étape de ce tour de France a eu lieu, le 4 juin, en Nouvelle-Aquitaine. Le Blason d’Or catégorie trois labels a été décerné à la boucherie Pergola de Montignac (Dordogne), en présence des établissements VLS, VDC et Badefort ainsi que des organisations de production Sofrelim, Capel, Elvéa 19 et Païso. Personnage emblématique de Montignac, Dominique Pergola est reconnu par tous pour pratiquer un savoir-faire authentique. Grand défenseur des produits sous label et amoureux de la boucherie d’autrefois comme il aime l’appeler, il prépare de nombreuses spécialités. Ces lasagnes façon grand-mère, ses saucissons et magrets séchés au foie gras sont vraiment délicieux. En outre, c'est le premier supporter de son apprenti Dylan Colin, issu du CFA de Boulazac, qui a décroché la médaille d’or lors des dernières olympiades des métiers. La boucherie Pergola forme des jeunes dans l’idée que ce métier est tout un art. Histoire d'assurer la relève dans la plus pure tradition.

Enfin, l'opération "Mon boucher a la côte" engagée depuis quelques mois se poursuit avec une étape programmée en Limousin, les 24 et 25 septembre, après le concours national bovin Limousin prévu, du 17 au 19 septembre, à Limoges au Champ de Juillet.



Par Corinne Mérigaud

Crédit Photo : Limousin Promotion