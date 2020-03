Saveur | Le Salon du Vin et de la Gastronomie régale le Nord-Est Béarn

02/03/2020 | L'évènement, le seul dans son genre dans ce coin de Béarn (64), fête cette année (les 6, 7 et 8 mars) ses 10 ans, une raison de plus de ne pas le manquer!

La 10ème édition du Salon du Vin et de la Gastronomie, organisée par le syndicat de tourisme Nord Béarn, arrive à grand pas à Morlaàs ! L'occasion de rencontrer des exposants venus de toute la France et découvrir leurs bons et nombreux produits. Au rendez-vous des 6, 7 et 8 mars prochains, pas moins de 70 AOC, mais aussi une quinzaine de producteurs qui proposeront bière artisanale, foie gras, fromage, charcuterie, croustades, huîtres, chocolats, saumon fumé, macarons, pêche roussanne, huile d'olive... De quoi se régaler sur la place de la Hourquie, qui accueillera aussi de nombreuses animations.

« Vin et gastronomie », c'est dans le titre de l'évènement ; alors si bien sûr, il s'agira de déguster et d'acheter en direct auprès des producteurs présents, ces deux jours sont aussi l'occasion de découvrir quelques secrets de fabrication d'acteurs locaux, dont les produits et recettes ont fait leur réputation ! Et ce à travers de nombreuses démonstrations culinaires : démonstrations de fabrication de gâteau à la broche traditionnel par les honorables et experts membres de la Confrérie du gâteau à la broche d'Arreau, fabrication de croustade, concoction de garbure animé par, excusez du peu, « le Roi de la Garbure », Gaby, Chef du Café des Sports à Arzacq ou encore des démonstrations de fabrication de cookie par M. Laurent dont les gourmands béarnais connaissent bien les boutiques d'Idron et de Pau aux si bons biscuits !

Concours de dégustation 100% féminin

Au programme également des 7 et 8 mars, la troisième édition "Des pipelettes et du vin" : LE concours de dégustation avec un jury 100% féminin ! Mais cette année, avec l'organisation du premier concours "Les hommes s'emmêlent" ces messieurs pourront déguster les mêmes vins et mettront aussi leurs palais en compétition.

Si bien sûr il sera possible de déguster sur place toutes les saveurs mises en avant par les exposants, un méchoui est aussi prévu au programme le samedi midi (12€ et sans réservation). Le chapiteau abritera quant à lui, le traiteur Crazy Canard et son menu à 22€ et sur réservation 05 59 71 58 47.

Bref, aucune excuse pour ne pas se régaler le weekend prochain à Morlaàs!



Par Solène Méric

Crédit Photo : OT Morlaàs