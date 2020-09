Le ministre, les vendanges et l'inquiétude de la filière viticole

Ah! S'il suffisait d'exciper de sa qualité d'ancien ingénieur agronome, et de couper quelques raisins en ces temps de vendanges comme Julien Denormandie l'a fait, hier, les inquiétudes de la viticulture française, et plus largement de l'ensemble de la filière, seraient apaisées. N'accablons pas, cependant, le nouveau jeune ministre, un macronien de la première heure, qui après s'être occupé du logement dans le gouvernement Philippe a, sur les bras, la charge de l'agriculture. En allant à la rencontre des professionnels de la vigne, ce samedi 29 août, à Teuillac, dans les côtes de Bourg, au Domaine de Launay qui cultive en bio et est connu, de longue date, pour la qualité de son travail et de sa production, il a laissé entendre que le plan de relance de l'économie qui sera présenté, jeudi 3 septembre, n'oublierait pas la famille viti-vinicole. Soit. Mais encore il ne suffira pas de quelques petits milliards, ou aides à la conversion, pour redresser ce fleuron de l'agriculture française, l'un des seuls à apporter du bonus à la balance commerciale française – merci le Cognac – Il va falloir, courageusement, oser remettre en question l'écosystème viticole français dans l'économie du « monde d'après »