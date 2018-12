Société | 170 sportifs distingués en Lot-et-Garonne

04/12/2018 | Les 14èmes Trophées des Champions ont récompensé les performances de 170 sportifs lot-et-garonnais.

Vendredi 30 novembre, le Conseil départemental de Lot-et-Garonne a organisé les 14èmes Trophées des Champions à la Base du Temple-sur-Lot. « Véritable célébration de la réussite du sport lot-et-garonnais, cette cérémonie est l'occasion de saluer les performances des athlètes méritants, mais également l’action remarquable des éducateurs, des dirigeants et des bénévoles, qui contribue incontestablement aux résultats obtenus par les sportifs », précise Daniel Borie, vice-président du Département en charge du sport.

« Le Lot-et-Garonne est une terre de champions ! » Tel est le leitmotiv de Daniel Borie, vice-président du département en charge du sport. Depuis plus d’une dizaine d’années maintenant, le Conseil départemental honore ses sportifs en leur remettant des Trophées lors d’une soirée. Cette année, elle s’est tenue le 30 novembre, à la Base du Temple sur Lot. « Et, à chaque fois, nous changeons de lieu en choisissons un point central dans le département afin que le plus de monde possible puisse venir. »



15 supers champions distinguésCes Trophées ont donc consacré 170 sportifs et/ou équipes ayant brillé au niveau national par des podiums nationaux, des participations à des compétitions internationales ou des sélections en équipes de France ; quinze supers champions pour s’être classés parmi les cinq meilleurs européens ou les dix meilleurs mondiaux et deux trophées « Coup de cœur » décernés à des exploits sportifs notables. Aussi, 37 disciplines ont été représentées de l’aérobic au sport scolaire, en passant par la course aérienne, l’athlétisme, le ball-Trap, la danse, le handisport, le rugby, le tir sportif, le sport adapté.



Lucie Jarrige… une véritable leçon de vie Parmi les sportifs distingués figure le rugbyman du SUA Clément Laporte, champion du monde des moins de 20 ans. Ce dernier s’est dit « très touché de cette récompense. Ainsi, je me sens soutenu par mon Département et cela donne envie d’aller encore plus loin. » Et les non valides ont eu, eux aussi, bien entendu, toute leur place au sein de ces Trophées. Lucie Jarrige, championne du monde d’escalade pour la deuxième fois a été honorée. « Cette jeune fille a subi l’amputation d’une jambe suite à une maladie. Aujourd’hui, elle est championne du monde et suit de brillantes études en faisant un post doctorat en Allemagne sur la chimie. C’est une belle leçon de vie », conclut Daniel Borie.



Par Sybille Rousseau

Crédit Photo : Xavier Chambelland - CD47