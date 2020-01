Société | 300 000 journées ski vendues ou le Noël magique des stations N'Py

08/01/2020 | Les stations du réseau N'py annoncent d' « excellents résultats » sur les deux semaines de vacances de Noël.

« Superbe fréquentation », « excellents résultats », « vacances excellentes », les domaines skiables N'PY n'ont plus de mots pour décrire les résultats exceptionnels de leur fréquentation à l'occasion des dernières vacances de Noël. Et pour cause, les chiffres parlent d'eux-même : l'augmentation de la fréquentation par rapport à l'année dernière est de 94%. Ce sont ainsi 304 502 journées ski qui ont été enregistrées sur les domaines skiables de Peyragudes, Piau, Grand Tourmalet, Pic du Midi, Luz-Ardiden, Cauterets, Gourette et la Pierre Saint Martin !

S'il est vrai que les chiffres de comparaison du Noël 2018 par rapport à Noël 2019 partaient d'assez bas, les fréquentations enregistrées lors des dernières vacances scolaires restent pour le moins de très bon scores. Les taux de remplissage des logements en témoignent, puisqu'ils sont de 75% la première semaine des vacances et de 95%, la seconde... !



Un début de saison réussi

L'augmentation de la fréquentation de 94% n'a donc décidément rien d'anecdotique, d'autant plus qu'elle s'inscrit dans la continuité d'un début de saison lui aussi réussi. En effet, 406 670 journées ski ont été vendues depuis l'ouverture des stations (pour la plupart début décembre et quelque week end en novembre) soit une augmentation remarquable de 154 % comparée à la saison 2018 et de 44 % sur la moyenne des 4 dernières saisons... ! Pour la période de Noël, il s’agit d’une augmentation de 41 % sur la moyenne des 4 dernières saisons, indique le la marque.

Des résultats, on l'aura compris, « excellents » permis grâce à un très bon enneigement dès novembre et une météo très favorable en particulier la deuxième semaine des vacances. Mais au-delà de ces conditions favorables, indispensables à la venue des skieurs et autres amateurs de montagnes enneigées, la bonne conservation du manteau neigeux de qualité, c'est aussi le résultat du « travail des équipes » de chaque station, n'oublie pas de féliciter la marque... Des stations dont chacune a pu tirer son épingle du jeu, sur les pistes mais aussi sur l'ensemble du panel d'activités qu'elles proposent.



Par Solène Méric

Crédit Photo : JNH