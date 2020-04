Société | A Bordeaux, les acteurs du sport s’adaptent au confinement

05/04/2020 | Pendant le confinement, les entreprises à Bordeaux proposent de nouvelles formules en ligne et gratuites. Un modèle économique inédit.

Adaptabilité et gratuité. Tel est le nouveau credo de nombreuses entreprises bordelaises spécialisées dans l’activité sportive. Depuis le samedi 14 mars et les annonces du Premier ministre, Édouard Philippe, tous les « lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays » ont effectivement été fermés. Face au confinement, de nouvelles formules émergent en France. A Bordeaux, malgré les inquiétudes qui planent autour de leurs activités économiques, beaucoup d’acteurs du milieu sportif participent à l’effort national de solidarité. Regard sur trois entreprises sportives qui se sont accommodées.

Depuis le début du confinement, une véritable effervescence est née autour du sport à la maison. Dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans les discussions privées : la tendance est à la pratique sportive pour, notamment, maintenir sa forme physique pendant le confinement. Problème : les salles de sport sont désormais fermées et les footings doivent être rapides et effectués non loin du domicile. Le sport est pourtant une activité recommandée pour entretenir sa santé, alors comment trouver des activités de substitution ? Des deux cotés de l’équation il y a des personnes en demande de sport et des entrepreneurs ou clubs contraints de stopper toute activité dans le domaine physique. Un nouveau business s’est donc fortement développé : le e-coaching. Autre facteur important : ces nouveaux services de sport en ligne sont souvent disponibles de manière totalement gratuite et sans engagement. Qu’est ce qui pousse alors ces entreprises à adopter ce type d’offre ? Quelle est la volonté qui se cache derrière cette démarche teintée de solidarité ? Découvrez trois entreprises bordelaises qui ont choisi de rendre accessible le sport à tous.

« C’est ma façon à moi d’inciter les personnes à rester chez elles »

Yassine Bougouffa est préparateur sportif bordelais de haut niveau. Il y a 4 ans, il crée l’application « Vegas Training ». Suite à une lourde opération qu’a subi sa mère, Yassine a décidé de l’aider à reprendre une activité sportive. Cependant, il n’y avait pas de cours collectifs adaptés pour elle. Il a décidé alors de lui faire un programme pour la remettre sur pieds. A ce moment-là, le jeune sportif a un déclic : et si sa mère n’était pas un cas isolé ? « J’ai fait un sondage auprès de différentes salles de sport pour en savoir plus, et je me suis rendu compte que les cours collectifs n’étaient pas accessibles à tous », confie Yassine Bougouffa. Son application « Vegas Training » est alors née suite à ce constat. Les utilisateurs de l’application ont ainsi la possibilité de suivre la même programmation que dans les salles de sports. Le Vegas Training est composé de 5 cycles de 8 semaines avec plus de 1400 exercices chaque semaine. Les utilisateurs suivent le cours via des vidéos préenregistrées.

Même si le support virtuel semble être un avantage en ces temps de confinement, le jeune entrepreneur reste impacté par cette situation inédite. « C’est très compliqué, indique t-il. En effet, habituellement, je travaille sur la programmation et les exercices chaque semaine avec mon équipe d’athlètes afin de les préparer pour le tournage des vidéos et les cours coachés en salle. Heureusement, l’application n’est pas touchée car de nombreuses vidéos ont déjà été tournées pour l’année. Mais nous ne pouvons plus donner de cours dans les salles.» Pendant le confinement, Yassine Bougouffa commence à offrir aux adhérents de salles partenaires des vidéos gratuites. Puis, considérant « la gravité de la situation », il a décidé d’offrir 8 semaines d’exercices à tous ! « C’était ma façon à moi d’inciter les personnes à rester chez elles » explique le coach. Cette gratuité temporaire transpire la générosité mais peut aussi apporter de la visibilité à son tout jeune concept. « Cette offre gratuite peut permettre de faire connaître Vegas Training à de nouvelles personnes », espère aussi Yassine Bougouffa. Ce principe d’e-coaching, parfois méconnu des sportifs, connaît avec le confinement, un réel succès. Pour son fondateur, Vegas Training veut aider pendant cette crise sanitaire et permettre l’accessibilité du sport à tous. « Le Vegas Training est un concept inédit et j’espère que j’aurais apporté une nouvelle vision des cours-vidéos coachés » termine Yassine Bougouffa.

« En tant qu'association, nous sommes ainsi garants de l'esprit de solidarité »

Association historique du centre-ville de Bordeaux, « Les Coqs Rouges » a été créée en 1891. Des activités sportives pour tous y ont été proposées dès le début du XXème siècle (gymnastique et football). Aujourd'hui Maison de Quartier bordelaise, elle demeure encore un vecteur important de lien social du centre-ville, notamment dans le Quartier Sainte-Eulalie, de par sa dynamique sur les plans sportif et culturel. Malgré le confinement, les séances de sport de l’association continuent à la maison ! « Nos salariés administratifs sont en télétravail, tandis que les professeurs et intervenants des différentes activités se sont organisés pour faire pratiquer nos adhérents à la maison : visioconférences, diffusion de contenus texte et audio, lives sur les réseaux sociaux, vidéos sur la chaîne Youtube des Coqs Rouges, les moyens sont divers ! » explique Jean-Noël Désirée, chargé de communication pour « Les Coqs Rouges ».

Parmi les exemples de cours gratuits, on retrouve Cécile, professeur de Gym Globale, Zumba Gold et stretching, et Candice, professeur de Street Dance sur la chaîne Youtube des Coqs Rouges. Des séances Yoga sont également disponibles en vidéo sur la chaîne Youtube Turiya-Satsana. Evidemment, certaines disciplines ne peuvent pas se pratiquer à domicile mais là encore, les entraineurs de l’association s’adaptent. La section Football s’est lancée dans les défis insolites entre joueurs tandis que la section Natation publie des vidéos ludiques sur sa page Facebook. Ces contenus diffusés sur Internet sont donc accessibles à tous car, comme l’explique Jean-Noël Désirée, « nous sommes ainsi garants de l'esprit de solidarité qui doit s'appliquer en cette période de confinement. » Cette formule sportive tournée vers les réseaux sociaux va apporter aux adhérents et également aux non-adhérents. « Il est possible que nos contenus nous permettent de faire découvrir à d'autres personnes nos activités, mais ce n'est pas le but premier » précise Jean-Noël Désirée. D’un autre coté, l’activité économique de l’association est fortement impactée. Beaucoup d’évènements ont été annulés et la rénovation des locaux a dû être repoussée. « L'association survivra à cette crise, mais nous avons peu de visibilité pour le moment sur les conséquences réelles. Comme pour toutes les associations, la gestion du budget était déjà une problématique délicate avant la crise sanitaire. Nous aurons sûrement le soutien des instances territoriales et fédérales, nous attendons leurs futures communications. Le timing de la sortie de crise sera également décisif… » explique-t-il.

« En tant qu’auto-entrepreneurs, nous avons besoin de rester actifs »

Le Club Nutriforme à Bordeaux est né il y a un an et demi rue Mouneyra, dans le quartier du Palais de Justice. Katia et Laurent Delamarre ont ouvert ce club ensemble. Depuis l’annonce du confinement, et de la fermeture de nombreux restaurants, les dirigeants ont choisi de fermer le club pour des raisons sanitaires. De nombreux coachs travaillent partout en France via ce réseau « Nutriforme » et créent des évènements mutualisés pour pouvoir ouvrir le Club Nutrition Online, le lundi 23 mars. « Nous ne pouvons pas rester économiquement sans rien faire, et je préfère faire une belle publicité et attirer du monde (même sans faire de commerce) plutôt que de ne rien faire. On ne pouvait pas non plus laisser les « challengers » que l’on accompagne au quotidien sans solution. » C’est via un groupe privé sur Facebook que le Club Nutriforme Online prend vie. On y retrouve, par exemple, plusieurs fois par jour des témoignages de personnes qui ont eu des résultats en suivant le programme du club. Des recettes healthy sont aussi disponibles gratuitement et quelques séances sont à suivre en direct avec toujours une bonne dose de bonne humeur.

Cet investissement en ligne montre dans un premier temps que le club ne veut pas perdre la confiance de sa clientèle. « Ce sont des personnes qui nous font confiance et qui ont besoin de continuer, explique Katia Delamarre. Tous les accompagnements sont faits de la même manière mais en virtuel. » La seconde raison sonne comme une évidence pour la dirigeante du club. Selon elle, tout le monde, en cette période difficile, doit avoir le droit d’accéder à des sources pour bien manger et faire du sport. « D’un point de vue pratique, c’est aussi impensable de faire rémunérer une séance de sport via une vidéo ». C’est aussi l’occasion pour ce club de créer une communauté autour de nouvelles personnes. « Les gens se sentent souvent seuls dans cette épreuve et ce groupe permet notamment de créer des échanges entre les participants » explique Katia. Cela dépasse donc la simple logique économique puisque les clients restent fidèles et continuent de commander notamment les produits nutritifs vendus par le club. Une autre raison a poussé Katia Delamarre et son mari à s’investir autant en ligne : « pour nous, c’est aussi un moyen de continuer notre activité. Lorsque l’on est auto-entrepreneurs, nous sommes actifs, et c’est aussi un vrai besoin d’aider les gens. »

Le marché de la perte de poids et du sport est très concurrentiel, surtout dans un territoire urbain comme celui de Bordeaux. Il faut donc savoir se démarquer. En s’investissant ainsi, le Club Nutriforme et les autres clubs proposant des programmes différents, gratuits et à distance, mettent en avant une image valorisante de leur entreprise. En ces temps difficiles, entreprendre ce genre d’action solidaire permet de montrer l’aspect éthique d’une entreprise et faire éclore de nouvelles valeurs liées à l’histoire de l’entreprise. Cette crise pousse aussi les entrepreneurs à se réinventer, à s’adapter et à savoir utiliser les outils de communication actuels de manière plus instinctive. « Avant la semaine dernière, je ne savais pas comment lancer un live sur Facebook », avoue Katia Delamarre en riant. Le e-coaching est en train d’être apprivoisé de plus en plus par de nombreux acteurs du milieu sportif. L’occasion, pourquoi pas, de réfléchir à un avenir différent pour les salles de sports ou à une offre supplémentaire exclusivement en ligne…



Par Lucile Bonnin

Crédit Photo : Pixabay