Société | À Bordeaux Métropole, les transports à l'épreuve

14/05/2020 | Le port du masque, obligatoire dans les transports en commun, ne donne pour l'instant pas lieu à des contraventions (135 euros), mais un décret doit la faire entrer en vigueur.

Ce jeudi 14 mai, le réseau de transports en commun de la métropole bordelaise a fait un premier point d'étape, deux jours après sa reprise (entre 70 et 80% de l'offre), sur les mesures adoptées et celles à venir. Fréquentation, obligation des masques, nouveaux équipements (billetique, gel hydroalcoolique...), attentes d'une reprise complète dans les prochaines semaines... Si juin a été annoncé comme "une vraie phase test", la distanciation sociale et le port du masque obligatoire sont-ils, pour l'instant, respectés ? Avec les responsables de la métropole et de Keolis, Aqui vous résume l'essentiel de ces premiers jours de reprise.

Un peu plus de monde chaque jour. Ce jeudi 14 mai et depuis le 11 mai, comme partout en France, le réseau TBM de la métropole bordelaise a repris du service. Deux jours après une reprise évidemment plus calme que d'habitude, le vice-président de la métropole en charge des transports, Christophe Duprat, a donné des premières estimations.

Fréquentation progresssive

"Pour l'instant, nous sommes entre 15 et 20% de la fréquentation habituelle. On est tombé très bas pendant la période de confinement. Pour les Vcub, ça semble aussi redémarrer plus vite que les transports en commun, on est à près de 30%, c'est plutôt une bonne chose". Du côté des conducteurs, ils sont aujourd'hui environ 40% à être en service. "Ces premiers chiffres correspondent aussi à d'autres grands réseaux comme Rennes et Lille. Nous sommes passés ce mercredi de 70% à 80% de l'offre ce jeudi (65% des trams et 80% des bus), on est encore à mi-chemin de l'objectif des 90% prévus pour le 25 mai prochain", a précisé ce mercredi Eric Moinier, directeur général de Keolis Bordeaux Métropole, actuel concessionnaire de TBM.

Nouvelles fréquences

Quelques fréquences ont été modifiées dès ce jeudi 14 mai : les bus Lianes 9 et 16 voient leur fréquence passer à 10 minutes, 12 minutes pour les Lianes 1. Les bus 39, 34 et 43 ont aussi repris leur fréquence habituelle. Pour les Vcub électriques (1000 sur 2000 vélos répartis sur 180 stations sur une vingtaine de communes de la métropole), TBM a mis en place une offre : la location de la batterie passe de 72 à 12 euros par an dès le mardi 19 mai pour les 700 premiers. L'abonnement pour pouvoir profiter de ces vélos électriques (22 euros par an en complément d'un abonnement tram et bus ou 33 euros par an seul) propose ces batteries (avec chargeur) livrées sous sept jours. À partir du lundi 18 mai prochain, les vélos pourront se garer au parc vélo de la gare Saint-Jean pour 1,70 euro les 24 heures. Le Batcub, lui aussi, circule à nouveau hors ponton de la Cité du vin (non desservi) et limité à seize passagers maximum (du lundi au vendredi de 7h à 19h30 et le week-ennd de 8h45 à 20h).

Juin en "test" grandeur nature

Le retour à la "normale" ne devrait pas être définitif avant plusieurs semaines. Pour ce qui est des agents et personnels présents dans les transports, les premiers distribuent des masques (obligatoires) à ceux qui n'en auraient pas et s'occupent de nettoyer les barres tandis que les seconds pourraient, dans les bus, bénéficier de vitres en plexiglas. "En tout cas, c'est à l'étude pour accompagner une reprise de la montée par la porte avant", ajoute Éric Moinier. Si l'amende de 135 euros pour non port du masque n'est pas encore d'actualité, elle devrait arriver rapidement, dès que le décret rentrera en vigueur. TBM va également mettre en place, dans les prochains jours, la nouvelle billettique sans contact et supprimer, au fil des mois, les anciens valideurs jaunes.





Enfin, une quarantaine de distributeurs de gel hydroalcoolique, connectés, seront bientôt installés à l'intérieur des véhicules : vingt dans les tramways, vingt autres dans les bus. Automatiques, ces distributeurs signaleront en temps réel l'instant où ils auront besoin d'être rechargés.

Et pour les prochaines semaines, à quoi doit-on s'attendre en termes de trafic ? "Lundi, les collégiens rentrent. À partir du 1er juin, les modalités du chômage partiel vont changer. On va monter en puissance progressivement, mais je pense que pour nous le vrai test sera en juin". Même chose du côté des TER régionaux : selon la SNCF, ils étaient moins de 50% à circuler ce lundi, un chiffre qui devrait progresser jusqu'au milieu du mois de juin. De nouveaux chiffres de fréquentation, plus précis, devraient arriver dès la semaine prochaine.







Par Romain Béteille

Crédit Photo : RB