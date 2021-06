Société | À Bordeaux, un studio pour mieux consommer la mode

23/06/2021 | Marion et Laura ont lancé, à Bordeaux, un « studio » dédié entièrement à l’upcycling, soit au recyclage de vêtements et tissus.

Marion et Laura, jeunes entrepreneuses, pratiquent l’upcycling, ensemble de techniques qui permettent de recycler vêtements et tissus usagés en les transformant en pièces neuves, depuis quelques années déjà. Seulement, la crise sanitaire et les multiples scandales écologiques et sociaux notamment dans le milieu de la fast-fashion, ont provoqué une véritable conscience écologique chez les deux jeunes créatrices leur permettant de réaliser qu’elles pouvaient avoir un réel impact en offrant à d’autres l’opportunité d’apprendre à recycler et réutiliser les vêtements. Démarche écologique et passion sont réunies pour une initiative qui rend service à l'environnement.

C’est au 10 rue Cornac, à Bordeaux en plein cœur du quartier des Chartrons, que Marion et Laura, respectivement 25 et 24 ans, ont installé leur « studio » dédié entièrement à l’upcycling. Argile Studio, dont le nom vient de la comparaison entre l’argile, matière modifiable et transformable à outrance, et le textile. « Le studio représente un lieu d’expérimentation où l’on façonne le vêtement grâce à la matière première, tout comme l’argile », expliquent les deux jeunes femmes. Une jolie décoration, machine à coudre et pans de tissus et surtout, un peu partout, des vêtements vintage et colorés. Un univers singulier et une volonté nette de le faire connaître. C’est au travers de workshops que les jeunes créatrices, originaires de Tarbes, partagent leur passion, mais surtout aident d’autres à développer les mêmes compétences.

Des ateliers créatifs et éco-responsables

« Il n’est pas normal de trouver des vêtements à 5 euros, il est nécessaire au contraire d’être conscient du réel travail qu’il y a derrière chaque pièce » défend Laura. L’objectif du studio est, d’après ses créatrices, « de faire comprendre qu’il n’est pas si difficile d’agir et que la plupart des vêtements achetés, principalement en ligne, peuvent être réalisés presque entièrement en deux heures ». Argile Studio représente un lieu de création et d’expérimentation où il est possible de tester de nouvelles façons de concevoir les vêtements. Les ateliers sont une initiation à la couture et à la pratique de l’upcycling : la teinture naturelle sur tissu, apprendre à prendre soin de ses vêtements de façon écologique, savoir transformer les vêtements… Voici quelques thématiques des ateliers que propose Argile Studio. Marion et Laura proposent aussi un service de retouche et de personnalisation. La possibilité de choisir un tissu et un modèle pour qu'Argile Studio réalise une pièce unique.

Un projet durable

Les deux jeunes femmes souhaitent transformer ce lieu éphémère en un concept pérenne. D’abord pour elles, mais aussi à la demande des participants qui expriment une frustration de voir le projet se terminer aussi vite. Bien que l’idée de créer un site internet et une chaine Youtube dédiée à des tutoriels upcycling soit une évidence, Laura et Marion considèrent qu’il est « essentiel d’être dans un lieu physique pour que la magie opère et que tout le monde puisse pratiquer et apprendre. »

Le studio, rue Cornac à Bordeaux, dure jusqu'au 27 juin et les réservations pour les ateliers sont obligatoires : https://argilestudio.fr/



Par Margaux Renaut

Crédit Photo : Aqui.fr