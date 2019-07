Société | A l'institut Bergonié la recherche pré-clinique met un pied dans la clinique

04/07/2019 | Le 3 juillet avait lieu l'inauguration des nouveaux locaux de la société Immusmol dans l'enceinte de l'Institut Bergonié à Bordeaux

L'histoire commence en 2017 à Chicago. Le professeur Antoine Italiano rencontre Alban Bessede président de la société Immusmol. L'idée naît alors de faire cohabiter la recherche en phase pré-clinique et clinique ainsi que les patients. Une rencontre qui intervient au bon moment : l'immunothérapie présente enfin des pistes de recherches prometteuses dans les traitements en cancérologie. Le projet a abouti mercredi 3 juillet au soir. Le professeur en médecine et le chef d'entreprise, entourés du Directeur Général de l'Institut Bergonié, François-Xavier Mahon et de la conseillère régionale Françoise Jeanson, déléguée à la santé, ont annoncé le début de leur cohabitation, au sein de l'Institut Bergonié, afin de poursuivre leurs recherches dans le traitement de tumeurs malignes.

L'immunothérapie est une voie de traitement qui permet au système immunitaire de lutter contre une tumeur cancéreuse, laquelle est formée de cellules dégénératives du corps humain, qui dupent les interleukines "leur faisant croire que la présence de cellules cancéreuses est normale dans le fonctionnement du corps hôte" explique Loic Cerf de la société Immusmol. C'est de la volonté de développer plus encore cette récente forme de traitement oncologique, qu'est née l'idée d'un voisinage entre une société privée, Immusmol, et un centre régional de lutte contre le cancer, l'Institut Bergonié. Les laboratoires de biologie cellulaire de la société de recherche en immunothérapie ont été installés dans les locaux de l'ancien hôpital de jour de l'Institut. "Ils cherchaient de la place, on n'en avait pas beaucoup, mais on leur a donné" se souvient François-Xavier Mahon Directeur Général de l'Institut. Et parce qu'il est persuadé que "la science se fait dans les couloirs" il fallait faire cohabiter les recherches en phase précoce, aussi dites pré-cliniques, que développe Immusmol, et les recherches cliniques basées sur des prélèvements sur les patients, que mène l'Institut. Une synergie qui se veut être la réponse originale à une question scientifique malheureusement devenue ordinaire: comment traiter le cancer ? Cette collaboration va permettre d'apporter un niveau d'analyse et de technique complémentaire sur les recherches en immunothérapie, et suivra deux axes: le développement de nouveaux protocoles d'immunothérapie, et celui de traitement alliant immunothérapie et chimiothérapie, pour les cas où les résultats actuels laissent penser que cette technique, plus invasive, reste encore nécessaire. D'ambitieux projets de recherches qui ont pu voir le jour grâce au soutien de la région Nouvelle-Aquitaine dans la réalisation de cette synergie scientifique. Une cohabitation innovante a qui ont souhaite de l'être le plus vite possible, et pendant longtemps.



Par Anna Bonnemasou

Crédit Photo : Anna Bonnemasou Carrere