| De la prune à la noisette, la société Leger se diversifie

A Cancon dans le Lot-et-Garonne, la société Leger SAS est spécialisée dans la fabrication et la réparation de machines agricoles. La dégradation économique du secteur de la prune et du pruneau ont conduit l'entreprise à se diversifier vers d'autres secteurs d'activités agricoles et industriels tels que ceux de la noisette et de la vigne. Elle souhaite enrichir sa gamme dédiée à la culture de la noisette en développant 2 nouvelles machines automotrices au travers notamment d'une récolteuse plus légère. La Région Nouvelle-Aquitaine a décidé de soutenir ce projet à hauteur de 187 538 €.