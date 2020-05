Société | A Négrondes, mairie et enseignants préparent le retour des enfants à l'école

11/05/2020 | En Dordogne, dans 46 % des écoles primaires, ce lundi, c'est la reprise. Exemple à Négrondes, où 20 élèves seront accueillis demain un effectif de 65.

En Dordogne, un peu moins de la moitié des écoles primaires rouvrent leurs portes. Ce lundi, pour les enseignants, ce fut une journée de pré rentrée particulière avant le retour des élèves mardi. La majorité des communes ont préféré se donner huit jours de plus pour accueillir les enfants dans de bonnes conditions sanitaires. Entre 25 % et 30 % des parents sont favorables à ce retour en classe. A Négrondes, ce matin, les enseignants ont vérifié les derniers détails avant le retour des élèves demain mardi. Vingt enfants retrouveront leur école sur un effectif global de 65 élèves.

La commune de Négrondes, dans le bassin thibérien, a fait le choix de rouvrir son école dès le 11 mai, comme un peu moins de la moitié des écoles du département de la Dordogne. Il faut dire que cette petite école est restée ouverte pendant la période de confinement : elle a accueilli deux jours par semaine, des enfants de soignants, originaires de la commune voisine. Et les trois enseignantes ont mis les plats dans les grands pour que cette reprise se passe au mieux. "Nous avons respecté le protocole. Il est prévu sur trois semaines," explique Charlotte Bousquet, la directrice de l'école. Nous avons établi un marquage au sol, installé les tables à un mètre les unes des autres. L'école a été équipée de poubelles fermées, de distributeurs de papier à usage unique." Les rentrées du matin et les sorties du soir seront échelonnées, selon un circuit spécifique, à un quart d'heure d'intervalle. L'école du village compte trois classes pour un effectif global de 65 élèves : ils seront vingt mardi matin. "Nous avons établi deux groupes, un groupe de 8 en CP - CE1 et un groupe de 12 en GS, CM1 et CM2. Les élèves rentreront en classe un par un en commençant par celui qui est le plus éloigné de la porte. Chaque enfant rentrera en classe après s'être lavé les mains. Les récréations se feront par petits groupes et en décalé : la classe des CP CE1 ira en récréation en premier et celle GS, CM1, CM2 en deuxième. Nous avons la chance d'avoir deux cours", détaille la directrice.

"Une journée particulière"

Cette reprise a été minutieusement préparée avec le maire, Claude Camélias, qui s'apprête à passer la main à Françoise Decarpentrie, qui devrait lui succéder dans quelques semaines. " Tout dépend de l'organisation de l'équipe pédagogique, nous avons du modifier l'organisation de la restauration scolaire et de la garderie. Notre souhait a été d'associer les familles pour qu'elles prennent en toute connaissance de cause la décision d'envoyer leurs enfants à l'école ", précise le maire. Pour cette pré rentrée des enseignants à Négrondes, Jacques Caillaut l'inspecteur d'académie était sur place. "Oui c'est l'inconnu dit il, nous serons surement sur des formules un peu hybrides entre temps de travail en classe et temps de travail à la maison, y compris après la rentrée de septembre". Les trois enseignantes de l'école de Négrondes enseigneront dès demain dans leur classe et en même temps en classe virtuelle une à deux fois par jour pour les enfants restés à la maison. Dans l'esprit de cette équipe, il y avait beaucoup d'envie de retrouver leurs élèves. "Demain sera forcément une journée particulière. Nous prendrons du temps pour réexpliquer les gestes barrières et nous les laisserons s'exprimer sur la période qu'ils viennent de vivre. Nous avons tous beaucoup à apprendre. Faisons confiance aux enfants. Ils ont des capacités d'adaptation extraordinaires", estime Charlotte Bousquet, confiante.



Par Claude-Hélène Yvard

Crédit Photo : Claude Hélène Yvard