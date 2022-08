Société | A Nontron, le rendez-vous estival des amateurs de coutellerie

03/08/2022 | La 26e édition de la fête du couteau a lieu les 6 et 7 août à Nontron en Périgord vert. Au menu, des démonstrations, des stages et un concours de création.

Depuis plus d’un quart de siècle, le berceau du plus ancien couteau pliant de France célèbre les facettes de l’art millénaire de la coutellerie. A Nontron, au Nord du département de la Dordogne, une centaine de couteliers, artisans, créateurs venus du monde entier se retrouvent début août pour partager leur passion avec le public. La fête du couteau accueille des couteliers renommés et met à l’honneur de jeunes créateurs. Les visiteurs pourront découvrir les 6 et 7 août l’art de la coutellerie à travers de nombreuses animations et acquérir des objets d’exception.

La fête du couteau à Nontron est devenue une véritable institution et un rendez-vous estival à ne pas manquer pour les amateurs de coutellerie. Cette petite sous-préfecture au nord de la Dordogne tient sa réputation de son célèbre couteau pliant créé il y a plusieurs siècles : le Nontron avec son manche en buis et sa virole si particulière.

Du façonnage à l'assemblage

Le week-end end du 6 et 7 août, près d’une centaine d’artisans et de créateurs couteliers français et étrangers seront présents pour partager leurs savoir-faire, leurs techniques et présenter leur travail au grand public. Certaines réalisations sont exceptionnelles, de véritables bijoux.



Le visiteur pourra découvrir le travail de la matière première nécessaire à la fabrication du couteau et aura l’occasion d’observer la fabrication d’un couteau avec ses différentes étapes, du façonnage à l’assemblage, grâce aux nombreuses démonstrations et ateliers présents au salon. A cette occasion, l’association 3F3M renouvellera une démonstration de fabrication de fer en bas fourneau, le samedi 6 août. Autrefois, cette activité était très importante en Périgord, puisqu’elle était à la base de l’activité métallurgique et coutelière.



Plusieurs artisans et forgerons animeront des démonstrations de forge. Les enfants se verront également proposer une initiation à la forge.

L’art du maniement du sabre à l’honneur

La 26e édition accueillera Mickaël Auger, qui présentera aux visiteurs l’art du maniement du sabre, fera des démonstrations de coupes et de Katas. Il se tiendra à la disposition du public pour dispenser les explications nécessaires et apportera différents types de sabres utilisés dans les arts martiaux.



La fête du couteau, c’est aussi une ville entière qui s’anime pendant deux jours. Une exposition « Ambiance d’atelier, de la forge au couteau » est à découvrir pendant deux jours, sous la halle de la mairie. L’exposition présente une sélection de clichés de François Xavier Salle, un expert en couteaux et auteur de nombreux livres sur le sujet. Ces photos sont prises dans différents ateliers d’artisans couteliers. De nombreuses animations, concerts sont aussi proposés à cette occasion dans les bars et restaurants de la ville.



Pratique : samedi 6 : 10 h à 19 h, dimanche 7 : 10 h à 18 h, en centre ville.

Pass 1 jour : 5 euros, pass 2 jours : 7 euros, gratuit pour les moins de 16 ans

Plus d’infos : www.feteducouteau.fr



Par Claude-Hélène Yvard

Crédit Photo : archives Claude-Hélène Yvard