Société | A Périgueux, le service de santé au travail planche sur le Burn out

09/03/2019 | Un escape room santé pour parler d'épuisement professionnel, c'est l'innovation qu'a choisie le service de santé au travail de Périgueux Sarlat Nontron.

En matière de prévention des risques, le service santé au Travail de Périgueux Nontron Sarlat, une association qui regroupe 6600 entreprises pour 46 000 salariés, a souhaité innover, pour aborder le thème du Burn out. Le 12 mars à Périgueux, le service convie ses adhérents et leurs salariés à vivre une expérience immersive unique en participant au 1er escape room santé, conçu par David Labrosse, médecin bordelais de santé publique. Le scénario a été conçu autour de la thématique de l'épuisement professionnel, responsable dans un tiers des situations d'une mise en inaptitude du salarié.

Déceler les risques psycho-sociaux, prévenir le syndrome d'épuisement professionnel est une des volontés affichées du Service de santé au travail interentreprises de Périgueux Sarlat Nontron, une structure associative qui réunit 6 600 entreprises adhérentes du département et représentant 46 000 salariés. "Depuis 1946, date de création de la médecine du travail, nos missions ont considérablement évolué. Avant le salarié passait une visite médicale par an, aujourd'hui, nous participons davantage à des actions de prévention, parfois innovantes, la mise en place d'outils ou de conseils, avec l'aide nos médecins, de nos psychologues, de nos ergonomes. Le 12 mars, lors des rencontres sur la prévention en entreprises, nous avons souhaité aborder le burn out sous une forme ludique," explique Philippe François, le président de l'association. Le sujet est des plus sérieux : le burn out, non reconnu comme maladie professionnelle pour l'Assurance maladie, occasionne des arrêts maladie de longue durée, six mois en moyenne. "Le syndrôme d'épuisement professionnel ou burn out est responsable dans un tiers des cas des mises en inaptitude au travail pour le salarié. Les conséquences peuvent être dramatiques pour le salarié et l'entreprise, " précise Laurent Eecke, directeur du Service.

Le 12 mars à Périgueux, le service de santé au travail propose à ses entreprises adhérentes et leurs salariés , de vivre une expérience immersive unique en participant au premier escape game santé. Cet outil innovant a été conçu par un médecin de santé publique bordelais, le docteur David Labrosse. Le scénario a été conçu autour de de la thématique de l'épuisement professionnel. Les volontaires, sont enfermés une heure dans une pièce de 10 m2, dans la pénombre. Ils doivent trouver un maximum d'indices pour en sortir. La pièce ici est le bureau d'un patron dépressif. Les participants ont une heure, sous la forme du jeu, pour découvrir à travers des mots et des indices qu'il a laissés, quels sont les symptômes du burn out, pour mieux l'appréhender.

Cet escape room santé en milieu professionnel est un outil ludique pour déceler les risques psycho-sociaux, prévenir un burn out et connaître les bonnes pratiques en matière de bien être au travail et de qualité au travail. Le docteur David Labrosse et Nathalie Chazanoel, psychologue du travail échangeront ensuite avec les participants et apporteront leurs éclairages de médecins et de spécialistes. Cette expérience se fait par groupes de 4 personnes par heure, le 12 mars, de 8 h 30 à 11 h 45 et de 14 h à 19 h. Les inscriptions se font auprès du Service.

Le bruit aussi

Dans le cadre de la Journée nationale de l'Audition, le service de santé au travail souhaite aussi innover en matière de prévention sur le bruit et les conséquences sur la santé, qui peuvent entraîner une hausse des absences voire des accidents. "Nous participons depuis trois ans, à cette action. Cette année, nous invitons la compagnie astérienne Virus et son spectacle Yes ouie can, un spectacle de sensibilisation au bruit qui tourne dans la région depuis quelques années. Les saynètes ont été légèremement adaptées à ce public de chefs d'entreprises, de DRH et de salariés, précise Laurent Eecke. Le concert a lieu le 20 mars de 18 h à 20 h au Sans Réserve à Périgueux, il est gratuit mais l'inscription est obligatoire : contact : v.desfrancois@simt24.org



Par Claude-Hélène Yvard

Crédit Photo : SIST24