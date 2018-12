Société | A Périgueux, Maison 24 offre bien plus qu'une aide alimentaire

22/12/2018 | L'association d'aide alimentaire Maison 24 va accueillir ses bénéficiaires autour d'un grand goûter de Noël, le 25 décembre, salle du Lux à Périgueux à 16 h.

Mardi 25 décembre, l'association d'aide alimentaire et de soutien aux personnes les plus démunies, Maison 24, organise salle du Lux à Périgueux, son goûter de Noël. Des dons privés et des ventes de pâtisseries vendues sur le marché ont permis de financer cet événement. 250 personnes dont environ 150 enfants devraient participer à ce Noël solidaire. L'activité de cette association, créée en 2013 fonctionne toute l'année à Périgueux et à Payzac. Aujourd'hui, ses missions assurées par des bénévoles vont plus loin que l'aide alimentaire.

Les 80 bénévoles de la Maison 24, association d'aide alimentaire et de soutien aux personnes les plus démunies ne chôment pas et sont actifs toutes l'année. Mercredi, trois de ces bénévoles étaient sur le marché de Périgueux, pour vendre des gâteaux et des pâtisseries "faits maison" pour financer le goûter de Noël. Celui-ci a lieu mardi 25 décembre à partir de 16 heures salle du Lux à Périgueux. 250 adultes et enfants seront accueillis pour ce moment de festivités et de partage autour de chants et de musiques de différents : "La plupart sont nos bénéficiaires habituels, envoyés par les assistantes sociales de quartier ou les services sociaux. Tous les enfants auront un jouet et un livre, grâce à des dons de privés. Nous y associons les gens de la rue qui souhaitent se joindre à nous que nous accueillons lors de nos distributions, explique Stéphanie qui a rejoint l'association il y a un an.

La première mission de l'association, c'est d'assurer l'aide alimentaire par la distribution de repas et de colis. Les denrées proviennent de la Banque alimentaire ou de dons de grandes surfaces du Grand Périgueux. "Actuellement, près de 700 personnes sont soutenues par Maison 24, chaque semaine été comme hiver. Plus de 50 nationalités sont représentées (Syriens, Goergiens, albanais, Libiens), parmi elles bon nombre de migrants. Les bénévoles assurent une distribution de colis aux familles dans leur local du quartier saint Georges, le lundi de 14 h 30 à 16 h 30 et le samedi de 12 h à 14 h. Et le mardi, jeudi et samedi soir de 18 h 30 à 19 h 30, ils se rendent au contact des gens de la rue, sur le parking de la cité administrative.

D'autres services

En quelques années, la mission de l'association a dépassé le cadre de la simple aide alimentaire en proposant des cours d'alphabétisation et de Français, la possibilité de s'habiller. "Depuis quelques mois, nous avons un nouveau local qui nous permet d'accueillir dans de meilleures conditions nos bénéficiaires. Grâce au don d'une entreprise, nous sommes en mesure de proposer désormais des ateliers cuisine et de confectionner les repas pour les distributions, précise Rose, une autre bénévole. L'association dispose également d'un jardin mis à disposition par un particulier pour faire pousser fruits et légumes qui sont destinés à la préparation des repas. "Notre association va bien au delà du colis alimentaire. Maison 24 est devenue un lieu d'échanges entre personnes en grande précarité ou difficulté qui n'hésitent pas à s'investir dans la vie de notre association en donnant un coup de main ou en préparant des repas. Ils retrouvent ici une part de leur dignité."

Maison 24 est quasi exclusivement financée par des dons privés (à l'exception d'une subvention d'une collectivité), elle recherche de nouveaux bénévoles et aussi des moyens financiers pour continuer à se mobiliser contre la pauvreté.

contact : http://lamaison24.fr/



Par Claude-Hélène Yvard

Crédit Photo : aqui.fr