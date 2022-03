Société | « Aidants, Aidés, une qualité de vie à préserver » : le programme original de prévention de la CARSAT Aquitaine contre les risques à domicile

29/03/2022 | La compagnie Donc Y Chocs a animé la séance de théâtre-forum à la salle Joseph Despaze de Cussac-Fort-Médoc.

Depuis 2013, la CARSAT Aquitaine (Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail) propose des séances de théâtre-forum à destination des aidants, qu’ils soient professionnels ou familiaux, ainsi que des aidés. Leur thématique ? La prévention des risques liés au maintien à domicile des personnes dépendantes. Une initiative qui s’inscrit dans le cadre du programme de prévention des risques « Aidants, aidés, une qualité de vie à préserver » de cet organisme et dont le but est tant de sensibiliser le public aux accidents domestiques, que de changer le regard porté sur la profession d’aide à domicile.

Permettre aux aidants et aux aidés de débattre et de trouver des solutions sur la prévention des risques à domicile, mais aussi rapprocher les binômes aidants-aidés et améliorer leur relation, tels sont les objectifs des séances de théâtre-forum proposées depuis 2013 par la CARSAT Aquitaine dans le cadre de son programme de prévention des risques « Aidants, aidés, une qualité de vie à préserver ».

Une initiative ludique pour prévenir les accidents domestiques

Une initiative originale organisée en collaboration avec l’AAPAM (Association pour Aider, Prévenir, Accompagner en Médoc)et animée par la compagnie Donc Y Chocs, spécialiste du théâtre de proximité, dont la dernière représentation intitulée « Trois marches » a eu lieu il y a quelques jours à Cussac-Fort-Médoc devant un public visiblement intéressé. A cette occasion, trois saynètes directement inspirées de situations réelles ont été proposées aux spectateurs, parallèlement invités à donner leur avis. Des séances de théâtre participatif, ludique et pédagogique qui permettent à la CARSAT Aquitaine, -au même titre que d’autres outils comme des formations, des fiches pour les aides techniques, des vidéos YouTube de sensibilisation ou encore un site internet dédié-, d’intervenir depuis près de dix ans auprès des 23 000 professionnels de l’aide à domicile, des aidants familiaux et des aidés de la région afin de prévenir les risques d’accidents domestiques.

Un secteur très accidentogène et qui peine à recruter

« Le secteur de l’aide à domicile est très accidentogène (107 accidents par an pour 1000 salariés au niveau national, soit un indice de fréquence de 107 aujourd’hui). C’est pour cela que nous nous sommes intéressés à ce domaine car en tant qu’assureur des risques, accidents et maladies professionnels, on ne pouvait pas passer à côté », explique Thierry Palka, ingénieur conseil à la CARSAT Aquitaine et en charge de l’aide à domicile. « Cet indice de fréquence est deux fois supérieur à ce que l’on trouve dans le bâtiment. Or, le secteur est très tendu et les intervenants difficiles à remplacer. Aujourd’hui, des structures sont même obligées de refuser des bénéficiaires par manque de personnel », regrette-t-il.

Au final, une véritable question de société

Avec 180 structures d’aide à domicile engagées dans le programme (sur 540 au total), la CARSAT constate cependant que l’indice de fréquence (actuellement de 95 en Aquitaine) diminue depuis deux ans. Des résultats encourageants qui pourraient aboutir à un développement du programme « Aidants, aidés, une qualité de vie à préserver » au niveau national. « C’est important car en 2030, on va avoir environ 2 millions de personnes qui auront besoin d’une aide à domicile. Or la réforme Grand Âge n’a pas été retenue par le gouvernement. Tôt ou tard, cela va nous rattraper. C’est une vraie question de société », conclut-il.

A noter que la prochaine représentation de la compagnie Donc Y Chocs aura lieu le 31 mars à 14h, à la salle polyvalente de Saint-Magne-de-Castillon.

Pour plus d’infos sur la programmation : https://doncychocs.org/agenda/



Par Emmanuelle Diaz

Crédit Photo : ED