08/11/2019 | Les évènements "Apéros d'Origine Contrôlée" se déroulent sur le territoire néo-aquitain entre le 22 novembre et le 7 décembre.

Avec onze évènements au programme sur deux semaines, les AOC de l’Égalité reviennent en 2019, toujours fidèles à leurs valeurs de rencontre et de partage. Débats, concerts, spectacles, projections sont organisés dans huit établissements emblématiques de la métropole bordelaise et trois villes en Région. Les AOC de l’Égalité sont le fruit de la collaboration d’une soixantaine de structures régionales, toutes différentes mais aux valeurs commune, notamment en ce qui concerne la dignité, l’égalité et l’humanité.

L’art et la convivialité au service du dialogue. Voici le cocktail signature des Apéros d’Origine Contrôlée depuis 2008, dont l’objectif consiste en faire (re)découvrir des actions portées par la société civile en faveur de l’égalité. D’après Anne-Cécile Godard, de la coordination des AOC pour l’ALIFS (Association du Lien Interculturel Familial et Social), co-organisatrice de l’évènement, « Les Apéros d’Origine Contrôlée traitent de sujets sérieux dans une ambiance conviviale, plus propice au dialogue et à la rencontre ». Ces discussions se font à travers des regards d’actualité, mais aussi d’associations ou de chercheurs…

Pour Anne-Cécile Godard, les AOC ont un double challenge : mobiliser le grand public, mais aussi faire en sorte que ceux qui œuvrent au quotidien en faveur de l’égalité et de la diversité puissent se rencontrer. « Ce n’est pas toujours facile quand vous êtes sur le terrain de prendre de la hauteur et d’aller s’intéresser à ce qu’il se passe ailleurs », poursuit la jeune femme. D’où l’intérêt d’organiser des évènements dans 11 lieux de Nouvelle-Aquitaine. « Les AOC partent dans tous les sens, mais c’est au service de tous », conclut Anne-Cécile Godard.

Zoom sur quatre évènements

« Algérie, une histoire de résistantes », le 23 novembre à Sainte-Livrade-sur-Lot (47).





La journée commence dès 14h, avec une visite des camps de Bias, Sainte-Livrade et Casseneuil, où se sont retrouvées les communautés juives, indochinoises et harkis à différentes périodes de notre histoire. L’AOC se poursuit avec, à 17h, la projection du film « Résistantes » de Fatima Sissani, portriat de trois femmes engagées aux côtés du FLN qui décident de témoigner après des décennies de silence, avant de retrouver la réalisatrice du film pour un débat en suivant. L’évènement est porté par l’association villeneuvoise Ancrage en partage, travaillant sur le devoir de mémoire et l’histoire des populations émigrées. L’association édite également un magazine trimestriel, où un hors-série sera consacré à l’Algérie en Janvier.

Tarif (pour la projection uniquement) : 5€

Renseignements au 05 53 40 27 83. Pour s’y rendre en bus depuis Bordeaux, contacter aoc.egalite@alifs.fr

« Femmes des villes, femmes des champs », le 28 novembre au CaféMusic’ à Mont-de-Marsan (40).





Entre ateliers culinaires, rencontres littéraires et concert, cet AOC promet d’être dense. En effet, la journée démarre par une série d’ateliers culinaires et culturels entre 9h30 et 16h au CaféMusic’. La soirée commence par une rencontre avec le collectif Bordonor (du centre social Bordeaux Nord, à Bassin à Flots). Ce dernier a aidé des femmes à s’épanouir grâce à la pratique théâtrale. A 20h30, le CaféMusic’ organise une rencontre-débat sur le thème « Dans les quartiers populaires ou à la campagne, à l’atelier théâtre ou dans les manifestations, ces femmes uqi veulent transformer le monde en 2019 », avant un concert du groupe de rock ‘Unbreakher’.

Inscription (gratuite) aux ateliers au 05 58 85 92 92

« Seniors non accompagnés », au Musée d’Aquitaine de Bordeaux (33).





Cet AOC est consacré à une question importante : peut-on vieillir dignement aujourd’hui en France ? Cette idée est d’ailleurs l’objet d’un débat qui se déroulera au Musée d’Aquitaine à partir de 16h. Avant cela, l’organisation des AOC de l’Égalité tient à rendre hommage au réalisateur engagé Rachid Oujdi, décédé en décembre dernier, à travers la diffusion du film « Perdus entre deux rives, les Chibanis oubliés », retraçant le parcours d’algériens venus travailler en France entre 1951 et 1971 dans l’optique de retourner chez eux, alors que des décennies plus tard, ils sont retraités et toujours en France.

Entrée libre, renseignements au 05 56 01 51 00

« Les migrants, une richesse », le 3 décembre au Toit du Monde, à Poitiers (86).





L’objectif de cet AOC est de montrer l’importance des populations migrantes dans l’économie et la société française. En ouverture, à 18h30, des paroles d’enfants migrants restituées par la conteuse Laure Bonnet, avant un débat à 19h sur le thème « Comment valoriser les apports positifs de l’immigration à la société et à l’économie française », en compagnie de la sociologue Isabelle Rigoni et de témoins migrants. Tout au long de cette soirée, trois expositions peuvent être visitées, au Toit du Monde et à la Maison de la Gibauderie. Ces expositions partent des stéréotypes communs sur l’immigration pour les déconstruire.

Renseignements au 05 49 41 13 40 ou à direction@toitdumonde-csc86.org



Par Yoan Denéchau

Crédit Photo : AOC de l'Égalité