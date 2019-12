Société | APSL ou l’art de faciliter le lien intergénérationnel

09/12/2019 | L’association Prendre Soin du Lien organise des actions pour favoriser le lien entre les personnes âgées et changer le regard sur la vieillesse…

« Lutter contre l’isolement et la solitude pour bien vieillir ». Tel est l’objectif de l’association Prendre Soin du Lien (APSL) qui a vu le jour à Bordeaux en 2008 sous l’impulsion de Christine Cocuelle. Cette structure vient de recevoir le prix « Héros de Notre Temps » 2019 décerné par le magazine Notre Temps dans le cadre de son « Tour de France de la générosité au cœur des régions » qui met en lumière des associations qui agissent au service des autres…

Chaque année, le mensuel Notre Temps donne un coup de projecteur sur des associations qui œuvrent au service des autres et pour les autres grâce à son prix « Héros de Notre temps ». Cette année, l’association bordelaise Prendre Soin du Lien a donc reçu cette distinction, « une véritable reconnaissance des actions menées » pour sa fondatrice Christine Cocuelle. En effet, depuis 2008 cette dernière n’a de cesse de mettre en place des activités en direction des anciens afin de « créer du lien » entre eux.

« L’idée n’est pas de les accompagner individuellement mais bien de les faire se rencontrer et ainsi faire émerger des relations. » Chaque semaine, au moins deux personnes de l'association font le taxi pour venir chercher ses participants afin de les faire agir au sein de ses ateliers baptisés Lien’Aînés. « Des ateliers qui sont de natures différentes selon les envies et besoins de mes participants ». La fondatrice de l’association doit donc s’adapter à chaque demande et propose ainsi des séances de jeux à domicile ou encore des sorties au parc ou au cinéma tous les jeudis après-midi. Mais pour trouver ses participants, Christine Cocuelle doit pousser de nombreuses portes. « Depuis 2013, 67 personnes âgées rencontrant de grandes difficultés à sortir seules de chez elles et qui sont en demande de lien social ont assisté à nos sorties. Aujourd’hui, bon nombre d’entre elles sont malades, en EHPAD, décédées… » La complexité de sa tâche réside dans le fait de trouver des participants. « Les associations d’assistantes de vie à domicile sont un formidable vivier mais il me faudrait d’autres ressources encore… »



La Mobil’Aînés, pour changer les regards…

Hormis ces ateliers hebdomadaires, Prendre Soin du Lien propose aussi la Mobil’Aînés, une marche en déambulateur à roulettes en duo. « Cette idée m’est venue d’une résidente d’un foyer âgée alors de 94 ans. Je menais un atelier d'équilibre et cette dernière m’a expliqué qu’elle parcourait trois fois par jour le couloir avec son déambulateur. Je l’ai alors félicitée et l’ai invitée à aller dehors. Là, sa réponse fut immédiate ‘non’. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m’a expliqué que le regard d’autrui la rendait mal à l’aise et qu’elle le vivait très mal. Donc elle ne sortait plus. Je ne pouvais imaginer cette femme courageuse, dérangée par le regard extérieur. Je lui ai alors lancé l’idée d’une marche en déambulateur sur les quais de Bordeaux. Et je lui ai dit ‘si je la mets en place vous viendrez !’ Elle m’a répondu par la positive. Et c’est ainsi que la Mobil’aînées est née ! » La 1ère marche en rolateur a remporté un très vif succès, puisque 70 binômes y ont participé. La 6ème Mobil’Aînés qui s’est tenue le 27 septembre à La Teste-de-Buch a accueilli 132 binômes « un événement qui devient vraiment énorme ! » Une trentaine de lycéens se sont, du reste, joints à cette action afin que « jeunes et moins jeunes soient ensembles en l’espace d’un après-midi pour créer du lien, de l’intergénération et changer définitivement les regards sur la vieillesse. La vieillesse n’est pas un handicap ! ». Aussi, le Collège Alouette de Pessac a choisi Prendre Soin du Lien comme association bénéficiaire de la course solidaire qu’il organise en avril prochain. L’argent récolté servira donc à faire perdurer les actions de l’association bordelaise.



APSL, une pluie de récompenses

Enfin, au-delà du prix « Héros de Notre Temps », APSL a également reçu d’autres distinctions notamment en 2015 elle a été qualifiée de projet social innovant par la Ville de Bordeaux, en 2016, elle a accueilli le 1er Prix des Trophées régionaux de l’Innovation Sociale (AG2R La Mondiale), en 2017, le Prix national « Lien social et solidarité » du Réseau Français Villes Amies des Aînés, en 2018, nominée aux Trophées de la Silver Éco dans la catégorie intergénérationnelle et en 2019 sélectionnée pour l’appel à projets du Fonds Saint-Christophe baptisé « Vivre ensemble : la solidarité intergénérationnelle en action ».



Lien de présentation de l'association Prendre Soin du Lien

https://www.youtube.com/watch?v=5zDyQciRfSY



Par Sybille Rousseau

Crédit Photo : Laurent WANGERMEZ