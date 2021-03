Société | Aqui poursuit sa route...

01/03/2021 |

L'émotion était grande ce samedi matin, en l'Eglise de Cavignac, où les filles de Joël Aubert, sa famille, ses proches amis et l'équipe d'Aqui, l'ont accompagné dans son dernier voyage.

Une belle matinée ; fraîche, mais ensoleillée. Comme si la Nature, en fin observateur et amoureux qu'il en était, lui rendait elle aussi un dernier hommage. Un dernier salut, sans doute, à ces éditos d'humeurs saisonnières dont Joël avait le secret, créant une parenthèse de paix et d'harmonie dans le flot continu de l'information, de la société, de la vie. Des éditos pour un retour à l'essentiel dont l'un d'eux, contant « Le temps des oiseaux », a été lu au cours de la cérémonie.



Un cours de la vie et de l'information qu'il nous faut désormais reprendre ici, sur Aqui, après ces quelques jours de silence. Sans Joël, la mission est délicate, et douloureuse, mais nous nous y attelons avec la passion, la rigueur et l'enthousiasme qu'il nous lègue. Même en des temps difficiles il aimait à le dire, alors reprenons avec lui : « Haut les cœurs les amis ! ».

Après tout, les pivoines centenaires de Cavignac fleuriront sans doute encore cette année.



Par Solène Méric

Crédit Photo : Aqui.fr / J.Aubert