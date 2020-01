Société | Astrée Bordeaux: Une journée pour combattre la solitude des jeunes

23/01/2020 | Face à la solitude que rencontrent les jeunes, l'association Astrée Bordeaux organise la journée "Les jeunes et la solitude " afin de sensibiliser le public sur ce fléau.

Pour la troisième année consécutive de la Journée des solitudes, Astrée Bordeaux donne rendez-vous au 17 rue des Menuts à Bordeaux ce 23 janvier à partir 16h. Le thème de cette année porte sur le rapport entre les jeunes et la solitude. Des conférences rendant compte de l'enquête Astrée sur la solitude des jeunes ainsi que des témoignages seront au programme pour mettre en lumière l'isolement des jeunes. Pour en savoir plus sur cette journée, nous sommes allés à la rencontre d'Hervé Dubernet, bénévole à Astrée depuis 5 ans et animateur de l’antenne de Astree Bordeaux.

@aqui!: Pourquoi Astrée a-t-elle choisi de faire une journée des solitudes?

Hervé Dubernet: La solitude est un fléau de société. Une enquête a été réalisée pour Astrée en 2018 et il en est ressortie que 10% de la population est en situation d’isolement ou éprouve un sentiment de solitude. Ces chiffres sont inquiétants. Ces journées sont organisées pour que les participants puissent avoir à l’esprit qu’il y a des personnes qui se sentent isolées. On voudrait les sensibiliser sur les dangers de ce qui est devenu est fléau aujourd'hui.

"40% des jeunes se sentent seuls et exclus"

@!: Pourquoi cette édition est portée sur les jeunes ?

H.D: Cette troisième journée consécutive des solitudes, a été organisée sous le patronage du ministère des solidarités et de la santé et une enquête a été réalisée sur 700 jeunes. Le résultat a montré que 40% de ces jeunes, qui sont des collégiens, se sentent seuls et exclus. C’est en cela qu'on a décidé d'intituler l'évènement "les jeunes et la solitude ". Il faut attirer l’attention du personnel éducatif et des adultes sur ce fléau qui touche nos jeunes. Cette troisième édition doit les inciter à avoir une meilleure attention sur comment se sentent les jeunes.

@!: Comment se traduit en acte, l'initiative d'Astrée en Nouvelle-Aquitaine?

H.D.: En Nouvelle-Aquitaine, c’est une antenne Astrée à Bordeaux. Cela fait maintenant 15 ans que l’association Astree s’est installée à Bordeaux. Les bénévoles vont à la rencontre des jeunes des établissements scolaires de la Région pour sensibiliser sur le phénomène et de par la même occasion leur permettre de s’ouvrir. A Bordeaux nous avons 37 bénévoles qui accompagnent plus de 45 personnes par an. Les bénévoles suivent une formation aux accompagnements relationnels. Nous donnons auusi parfois des conférences avec d’autres associations qui traitent du sujet de la solitude.



Depuis maintenant 30 ans Astrée combat la solitude et le sentiment d'isolement que peuvent eprouver les jeunes, les adultes et seniors. Pour les aider dans leur combat : http://www.astree.asso.fr/fr/



Par Kevyne Grah

Crédit Photo : Astree Bordeaux