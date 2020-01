Société | A Bordeaux, une plongée dans les « Coulisses des sciences »

15/01/2020 | Du 21 au 25 janvier, les étudiants du master 2 Médiation des sciences de l’Université Bordeaux Montaigne organisent la 4ème semaine de culture scientifique et technique…

« Coulisses des sciences ». Tel est le thème de la 4ème semaine de culture scientifique et technique portée par les étudiants du master 2 Médiation des sciences de l’Université Bordeaux Montaigne et l’Université de Bordeaux qui se tiendra du 21 au 25 janvier dans la salle capitulaire Mably ainsi qu’au cinéma Utopia. Cet événement se veut avant tout ouvert à tous afin que tout un chacun puisse s’immerger dans le monde scientifique et se familiariser au quotidien d’un chercheur, au rôle d’un technicien de laboratoire ou encore au processus de fabrication d’un produit fini…

Oui, c’est vrai, comme cela, sur le papier, l’intitulé peut faire peur « Semaine de culture scientifique et technique ». Bien au contraire… En effet, du 21 au 25 janvier, le grand public est attendu de pied ferme par les étudiants en master 2 Médiation des sciences pour faire découvrir les « Coulisses des sciences », afin de nous familiariser avec la matière. « Ces étudiants sont formés à la médiation et à la communication scientifiques, précise Boris Urbas, Maître de conférences, responsable pédagogique du master. Cette semaine thématique leur permet de mettre en application en quelque sorte les connaissances acquises ». Du reste, des cours sont dédiés à l’organisation de cette action en master 1 ainsi qu’en master 2. « Cet événement les incite à élaborer différents processus de médiation par rapport à divers publics », poursuit ce dernier.

Après la thématique du temps en 2017, « Des’ordres » en 2018, « Humaines et machines : un monde en évolution ? » en 2019, ce sont donc les « Coulisses des sciences » qui vont être scrutées à la loupe pour cette 4ème édition. « Beaucoup de clichés sont véhiculés autour du quotidien des chercheurs. Egalement, la plupart du temps, c’est le produit fini qui est présenté et non toute la démarche de fabrication, souligne Margaux Herschel, étudiante en master 2. Grâce à cette semaine, nous souhaitons véritablement familiariser le public à cet univers ».



L’utilité des sciences en question

Ainsi, pendant cinq jours, la salle capitulaire Mably va accueillir des événements de différentes natures. Le mardi 21 janvier, une conférence-débat portant sur « Science et technologie : quelles connexions ? » aura lieu à 19h30. Hélène Crombet, docteure associée au laboratoire MICA (Médiations, Informations, Communication, Arts) de l’Université Bordeaux Montaigne, Elodie Duru, cheffe de projet digital innovation à Aquitaine science transfert à Bordeaux, Florent Comte, ingénieur d’étude en modélisation 3D et Joëlle Amédée, directrice de recherche au laboratoire BioTis à l’INSERM aborderont la place de la technique dans la recherche ainsi que les améliorations, les résultats et les évolutions des pratiques. Le mercredi 22 janvier, un jeu d’enquête baptisé « Lab’yrinthe » sera proposé entre 18h et 22h. Le but sera d’élucider un meurtre en passant de pièce en pièce, de la salle de manipulation jusqu’à la maison d’édition pour interroger chaque suspect. Chercheur, technicien de laboratoire, doctorant, responsable administratif, agent d’entretien, éditeur… chaque rôle sera joué par un étudiant afin que le public découvre d’une manière ludique tous ceux qui gravitent autour de cet univers de la recherche (Pour y participer, s’inscrire au préalable).

Le jeudi 23 janvier, une conférence décalée intitulée « Sciences (In)utiles ? » sera organisée à 19h avec Léo Gerville-Réache, docteur en statistiques, Cédric Brun, maître de conférences en philosophie et Cécile Léna, artiste scénographe de théâtre. Chacun expliquera le lien entre sa discipline et les sciences et mettra en valeur des domaines scientifiques méconnus du grand public. « Cette conférence sera un spectacle avant tout, explique Margaux Herschel, car nous présenterons un talk-show à l’américaine entrecoupé de publicités insolites ».



Un chercheur pas à pas

Le vendredi 24 janvier, un ciné-débat se tiendra à 20h30 à l’Utopia. Portant sur « La science au prisme des images », il abordera le détournement des images et des études scientifiques. Pour illustrer cette thématique, le documenteur « Opération Lune » de William Karel sera projeté en première partie de soirée. Un opus réalisé à partir d’images réelles de la mission Apollo 11 mais nourri de témoignages d’acteurs remettant en question le premier pas de l’homme sur la Lune. Le débat mettra en présence Serge Chevrel, astronome à l’IRAP, Anne Beyaert-Geslin, professeure de sémiotique au laboratoire MICA et Arnaud Saint-Martin, sociologue au CNRS. Enfin, cette semaine thématique s’achèvera le samedi 25 janvier de 14h à 18h par un « Marché des connaissances » où une dizaine d’associations et d’organismes de recherche seront présents. « Ce dernier temps fort mettra à l’honneur la démarche scientifique, le quotidien de la recherche ainsi que les outils et instruments de la science », détaille Morgan Moy, étudiant en master 2.

Aussi, tout au long de cette semaine, une exposition sera érigée, « une exposition participative où chaque visiteur pourra revêtir les habits du chercheur en l’espace de quelques minutes afin de nous confier ses souhaits de recherche en sciences dures ou en sciences humaines », poursuit Morgan Moy. Des ateliers pour les scolaires et les séniors seront également mis en place et une genette commune naturalisée, prêtée par le Muséum de Bordeaux, sera exposée pour l’occasion. Et, afin d’apporter davantage d’éléments, les étudiants ont créé un site internet riche d’un journal, d’une galerie photo, de reportages, d’une exposition numérique, de portraits de chercheurs ainsi que des portraits des « Dealers de sciences », les étudiants organisateurs de cette semaine thématique et membre de l’association du même nom porteuse de cet événement.



« Coulisses des sciences » - du 21 au 25 janvier – Salle capitulaire Mably, Bordeaux.

Tous les rendez-vous sont gratuits et animés par des étudiants.

Plus d’infos : https://dds-evenement.wixsite.com/coulissesdessciences



Par Sybille Rousseau

Crédit Photo : Dealers de sciences