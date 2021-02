Société | Au Ras du Sol pour une autre vision de l'économie

05/02/2021 | Le site de Vélines (24) accueille les locaux de l'association Au Ras du Sol et réunit toutes les structures permettant de dispenser les formations autant théoriques que pratiques

Née à la fin des années 2000, l'association périgourdine Au Ras du Sol a vu sa structure grandir depuis quatre ou cinq ans. Souhaitant travailler sur le thème du biodéchet, elle s'est vite spécialisée sur le compostage. Aujourd'hui, Au Ras du Sol, c'est un centre de formation, mais aussi un bureau d'études portant de multiples projets sur le terrain, et un acteur dans l'animation de réseaux à travers tout le territoire. Parmi ses réalisations, la création en 2020 d'une nouvelle association, Réseau Compost Citoyen Nouvelle-Aquitaine, qui répond à des enjeux de société et d'environnement au cœur de l'actualité.

Au départ, un petit groupe de passionnés, qui souhaitent explorer d'autres univers, qui veulent faire bouger les lignes, les codes de la société et de l'économie autour de la question de l'énergie et des biodéchets. À partir de 2008, cette équipe va se former, en Belgique, sur le compostage. Convaincue de l'avenir de la filière, elle va créer l'association Au Ras du Sol en 2011. Avec la loi de Transition Énergétique pour une Croissance Verte en 2015, qui prévoit une solution de tri organique des déchets à la source pour tous d'ici 2023, ces passionnés voient leurs idées prendre consistance.

Former

Le cœur d'activité de l'association, c'est la prévention-gestion de proximité des biodéchets. Sur le site de Vélines (24), équipé notamment d'un jardin pédagogique et de multiples outils de compostage, Au Ras du Sol dispense des formations (certifiées Qualiopi) pour devenir référent de site, guide composteur, ou maître composteur. Associations, syndicats de gestion des déchets, agents de collectivités, indépendants peuvent ainsi apprendre ce qu'est le compostage : ce que l'on peut composter, en quelles quantités, et comment. C'est une méthodologie autant qu'une philosophie qui est transmise.

« L'idée est de faire remonter l'acte de tri à la source. On veut instaurer une boucle vertueuse, allant jusqu'à l'agriculteur, qui doit être rémunéré pour son travail. Le compostage permet d'épurer, assainir, et réutiliser. C'est une gestion dans laquelle le déchet organique revient au sol dans lequel il a été produit, ce qui permet de ne pas appauvrir le sol », développe François-Xavier Moogin, formateur. L'association accompagne des projets. « On conseille les citoyens qui ont envie de mettre en place des choses, à travers le compostage partagé notamment », continue ce dernier.

La force du réseau

Acteur reconnu du territoire, Au Ras du Sol a formé un tissu d'acteurs multiples et variés prêts à aller plus loin dans cet acte du compostage. Depuis 2017, en collaboration avec l'association Compost'Âge (86), les périgordins ont œuvré à la constitution d'un réseau régional de la filière du compostage de proximité. La première tranche du projet s'est achevée le 15 septembre 2020 par la création de l'association Réseau Compost Citoyen Nouvelle-Aquitaine. « On réunit les acteurs, on diffuse notre expérience, on facilite les choses », explique Pascal Martin, coordinateur de l'association.

La deuxième tranche, qui vise la pérennisation et l'autonomisation de l'association, a été soutenue par l'ADEME et la Région Nouvelle-Aquitaine, à hauteur de 35 000 euros chacune. Reine-Marie Waszak, vice-présidente du conseil régional en charge de l'aménagement du territoire, s'est rendue à Vélines dans ce cadre le 28 janvier. « Notre projet est en plein développement, on innove sur le plan économique, environnemental, et on veut aussi apporter une autre façon de fonctionner au travail. On favorise la prise de décision horizontale, l'humain est au centre », termine Pascal Martin.



Par Sylvain Desgroppes

Crédit Photo : Sylvain Desgroppes