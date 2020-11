Société | Bassin d’Arcachon : commerces et clubs sportifs main dans la main !

24/11/2020 | Face à la crise, le collectif Nord Bassin Solidarité s’est formé en novembre pour aider les commerces et associations sportives dans trois communes du Nord du Bassin d’Arcachon.

Mutualiser les énergies pour faire face à l’adversité. C’est le credo du collectif Nord Bassin Solidarité. L’objectif du collectif est de récolter des fonds pour les associations sportives et donner de la visibilité aux commerces des communes d’Andernos-les-Bains, Lège-Cap-Ferret et Arès pendant la crise sanitaire. Le collectif rassemble la société developpermonclub.fr et le Rotary Club Nord Bassin. Ces derniers collaborent avec la plateforme solidaire tousbassin.fr, qui recense les commerces proposant un service de click and collect autour du Bassin d’Arcachon.

L’idée du collectif Nord Bassin Solidarité a germé dans la tête de Corantin Duffau, PDG de developpermonclub.fr à l’automne. « A la base, nous sommes spécialisés dans le conseil et l’accompagnement des associations sportives, précise le chef d’entreprise. Pendant le premier confinement, nous avons créé une cellule d’aide pour informer les associations sur les aides à leur disposition mais aussi faire du conseil à distance pour amorcer la reprise de ces clubs ». Face à une forte hausse des sollicitations des clubs en octobre, l’entreprise a eu du mal à répondre à tout le monde. Puis le reconfinement est arrivé. En novembre, le Comité National Olympique et Sportif (CNOSF) estimait les pertes financières pour le sport amateur à 376 millions d’euros.

« Penser global, agir local »

C’est de ce constat qu’est né le collectif Nord Bassin Solidarité. « Dans une situation comme celle-ci, il faut penser global et agir local, reprend Corantin Duffau. Pour éviter que nos clubs disparaissent, ils ont besoin de trésorerie ». Trois canaux existent dans le financement des clubs : les subventions, les cotisations et évènements ainsi que les partenariats et sponsorings. C’est sur ce dernier volet que s’est ancré Nord Bassin Solidarité. « Les clubs soutiennent les commerces en leur donnant de la visibilité et les commerces soutiennent les clubs, le prêté pour un rendu », reprend le chef d’entreprise. Cela va même plus loin. Le collectif Nord Bassin Solidarité a ouvert une boutique en ligne sur la plateforme tousbassin.fr, rassemblant des commerçants et associations de Lège-Cap-Ferret, Andernos-les-Bains et Arès. La plateforme de click and collect a été imaginée par S comme Studio au premier confinement. « Il est inutile de multiplier les plateformes et les dispositifs, reprend Corantin Duffau, il vaut mieux mutualiser les énergies et travailler sur l’existant ».

Clubs : élargir le réseau de partenaires

Les commerçants du dispositif Nord Bassin Solidarité proposent leurs produits, comme sur une plateforme e-commerce normale et peuvent choisir le montant d’une commission sur les ventes qui sera reversée au collectif. « Ce geste est symbolique, précise Corantin Duffau. C’est pour cela que nous organisons une levée de fonds pour les clubs ». Cet appel aux dons est géré par le Rotary Club Nord Bassin et s’adresse aux collectivités, les entreprises locales et la grande distribution, mais aussi au grand public. A ce jour, une dizaine de commerçants et autant de clubs ont rejoint le collectif Nord Bassin Solidarité.



Parmi ces associations sportives, Feelethik, à Andernos-les-Bains, qui propose skateboard et arts du cirque. « Quand nous avons été contactés par Corantin Duffau, nous avons été séduits par ce dispositif d’entraide, d’autant que la plateforme rayonne sur tout le Bassin d’Arcachon », raconte Sylvain Querrioux, administrateur de l’association Feelethik. Grace au collectif, l’association peut élargir son réseau de partenaires. « En attendant de savoir quand nous pourrons reprendre, ces démarches solidaires nous permettent de rencontrer des partenaires potentiels tout autour du Bassin, ce qui est intéressant pour nous dans l’hypothèse d’une réouverture prochaine des infrastructures et de la reprise de notre activité ».



Par Yoan Denéchau

Crédit Photo : collectif Nord Bassin Solidarité