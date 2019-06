Société | Béarn Pyrénées souffle « Un Air de Vacances ! » sur le Tour de France

19/06/2019 | Cet été, la destination Béarn Pyrénées repart dans les roues de la caravane de la Grande Boucle pour continuer à accroître sa visibilité. Henri IV sera à nouveau de la partie.

L'équipe de l'Agence d'attractivité et de développement Touristique des Pyrénées-Atlantiques (AaDT 64) et son président Jacques Pedehontaa ont présenté mardi, les nouvelles modalités de la présence du Béarn sur le Tour, dont, notamment, un slogan inédit « Un Air de Vacances !», à prendre au pied de la lettre... Toujours investi dans son rôle de meilleur ambassadeur du Béarn le bon Roi Henri IV, reprendra lui aussi la route du Tour cette année, dans de nouveaux habits d'un jaune flamboyant en clin d'oeil au Centenaire du maillot jaune. Un événement dans l'évènement qui sera particulièrement fêté à Pontacq, avec la création d'une fan zone qui prévoit d'être mémorable... et vise une inscription au Guinness book des records !

C'est donc reparti pour un Tour pour la destination Béarn Pyrénées ! Et elle aurait en effet, sans doute tord de s'en priver au regard des chiffres livrés par Jacques Pédehontaà, Président de l'AaDT 64 quant au bilan des 3 premières participations de la destination à la Caravane du Tour. « Les 3 dernières éditions du Tours, ça représente 66 départements et 6 pays traversés, 36 millions de spectateurs rencontrés au bord des routes, 1 million de goodies distribués et un résultat équivalent à un peu plus de 1,7 M€ en contre-valeur publicitaire », se satisfait-il. De quoi en effet, resigner pour 3 ans supplémentaires avec ASO, l'organisateur de la manifestation.



"Faire immédiatement entrer le spectateur dans notre univers"

Mais pour continuer à se faire connaître, reconnaître et apprécier, sans lasser, Béarn Pyrénées propose pour ce 2ème cycle de 3 ans, une nouvelle signature à dominante Or et Rouge, reprenant les couleurs du drapeau du Béarn, et un slogan prêt à être « répété à l'infini » : « Béarn Pyrénées, un air de vacances ! ». L'idée : « donner envie aux spectateurs et téléspectateurs de la grande boucle de venir respirez le bon air du Béarn ! ». Sur la Caravane du Tour, 5 véhicules seront ainsi logotypés. L'objectif est d'être « ludique, drôle et homogène, afin de marquer l'esprit des spectateurs ». Parmi ces véhicules, un char où siègera Henri IV, un pick-up sur le thème de la sauce béarnaise, « pour changer de la poule au pot », un pick-up sur les eaux vives, transportant le kayak de Tony Estanguet (qui a déjà connu un gros succès les 3 précédentes années), ou encore un deuxième char déclinant le thème de la randonnée, où se trouvera également Bernie, la mascotte de la section paloise, partenaire de l'AaDT64 sur cette opération de communication.



Autant de véhicules depuis lesquels l'équipe de 10 caravaniers Béarn Pyrénées distribueront au public de nombreux goodies en lien avec le thème de l'air du Béarn : 330 000 sentorettes « pour diffuser l'air du Béarn dans les voitures », 1000 drapeaux béarnais « à destination des camping caristes bordant les routes », ou ecnore 1000 « boîtes à air »... Autrement dit des petites boîtes de conserve réalisées par la conserverie Gratien à Sauveterre-de-Béarn, qui outre le bon air de Sauveterre encapsulé à l'intérieur, contiendront des surprises telles que des bons cadeaux à valoir chez des prestataires du tourisme béarnais, des entrées sur des activités en Béarn ou mieux encore à l'intérieur de 14 de ces boites : des séjours d'une semaine en gîte en partenariat avec Gîte de France...

Enfin, tout cela sera mis en musique par un tout nouveau jingle à l' « air » entraînant composé tout exprès par le groupe Que Quio. « La Caravane du Tour c'est 180 véhicules pour un total de 2 heures de spectacles, il faut donc réussir à faire entrer immédiatement dans notre univers, le spectateur au bord de la route qui, lui, ne nous voit que sur 25 secondes environ ! », détaille Jacques Pedehontaà.







Fan zone et plus grand maillot jaune béarnais du monde à Pontacq

Mais, au-delà de la caravane et du flamboyant Henri IV (interprété par l'acteur Bernard Monforte), volontiers bon client auprès des médias en tous genres et de tous pays, l'AaDT a aussi voulu marquer un grand coup sur ses terres. Pour célébrer le centenaire du maillot jaune du Tour de France, Pontacq accueillera le 20 juillet, une Fan Zone ! En effet, outre le contre la montre du 19 juillet reliant Pau... à Pau, l'étape suivante entre Tarbes et le Col du Tourmalet fait également une incursion en terres béarnaises, en passant notamment par Pontacq avant de repartir vers les Hautes-Pyrénées.



« Cette fan zone implantée à Pontacq, permettra de mettre en avant tous les produits agricoles, artisanaux du Béarn et son esprit festif. Nous avons pour objectif de réussir à y faire venir les béarnais en nombre et d'avoir des retombées économiques mais aussi d'images et de média sur cet événement », s'enthousiasme Jacques Pedehontaà. Et du monde, il en faudra en effet, car au cœur de cette manifestation l'AaDT, en partenariat avec la Mairie de Pontacq et la Communauté de Communes Nord-Est Béarn, espère bien pouvoir réaliser le plus grand maillot jaune béarnais du monde sur 500 m2 au cœur du Stade de Pontacq. Pour ce faire, l'opération nécessite a minima 2000 participants tout de jaune vêtus. Un challenge dont les organisateurs rêvent déjà des images filmées par les hélicoptère de France 2 et la publication au Guinness book des records.

A côté de ce « formidable défi », la Fan zone sera particulièrement animée tout au long de la journée (" de 10h du matin jusqu'à plus soif", selon son Maire Didier Larrazabal) : un marché gourmand, un écran géant, parade des confréries du Béarn, danses médiévales, une exposition de tracteurs anciens, des animaux vivants, des déambulations musicales, des jeux béarnais et des concerts gratuits (Lo Ceu de Pau et Que Quio). Autre temps fort de cette journée, une exposition sur les 60 ans du maillot jaune de Robert Cazala seul béarnais à avoir jamais porté le mythique maillot... Sans oublier, bien sûr le passage de la Caravane du Tour et des coureurs, pour une journée que toute l'équipe organisatrice souhaite ardemment, sans nuage!



L'info en plus : un formulaire en ligne est déjà disponible pour les volontaires souhaitant donner corps au plus grand maillot jaune béarnais du monde : www.infotour64.com/fan-zone-de-pontacq



Par Solène Méric

Crédit Photo : Aqui.fr