| Une résidence hôtelière saisonnière à Montignac (33)

Lire

La commune de Montignac en Gironde va accueillir une résidence hôtelière à vocation sociale. Cet établissement, composé de 70 logements autonomes équipés et meublés, sera principalement à destination des saisonniers et des publics fragilisés en proposant une occupation à la journée, à la semaine ou au mois. L’identification du public destinataire de ces logements s’opérera en partenariat avec les acteurs locaux et l’association laïque du Prado, porteuse du projet.