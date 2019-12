Société | Ça se passe en 2020… La RoboCup

31/12/2019 | La RoboCup, la plus grande compétition de robotique et d’intelligence artificielle au monde, se tient du 23 au 29 juin 2020 à Bordeaux…

La RoboCup et ses milliers de robots débarquent en France au Parc des Expositions de Bordeaux du 23 au 29 juin 2020 ! Depuis plus de 20 ans, c’est la plus grande compétition de robotique et d'intelligence artificielle au monde. « C'est une formidable opportunité pour la France de rejoindre une communauté internationale du plus haut niveau comportant des centaines d'équipes à travers le monde », précise l'équipe de candidature et d'organisation emmenée par Dominique Duhaut, l'un des quatre initiateurs de la RoboCup, et Olivier Ly, responsable de l'équipe Rhoban…

Deux jours d’entraînement, quatre jours de compétition, une journée de symposium, 450 équipes, 3 500 participants, 3 000 robots, 45 pays et 40 000 visiteurs. Tels sont les chiffres clés de la 24ème RoboCup qui se tient du 23 au 29 juin 2020 au Parc des Expositions de Bordeaux. « Un événement scientifique majeur depuis plus de 20 ans qui présente une compétition internationale annuelle de robotique et d’intelligence artificielle », souligne Dominique Duhaut, l’un des initiateurs de la RoboCup. Cet événement est proposé depuis 1996 pour stimuler la recherche en matière de robotique au travers d’un défi historique celui de mettre au point une équipe de robots totalement autonomes capable de vaincre l’équipe humaine championne du monde de football. « C’est aujourd’hui l’un des événements scientifiques et technologiques les plus importants au monde en matière de recherche et de formation ».



Des événements dans l’événement…

Si à sa naissance, son but premier était de vaincre l’équipe humaine championne du monde de football, aujourd’hui elle comporte différents enjeux scientifiques et technologiques majeurs pour la robotique autonome. Ainsi, elle propose une RoboCup Rescue qui a vu le jour en 2001 sur la base des analyses des conséquences du tremblement de terre de Kobé et qui s’intéresse à des thématiques de recherche fondamentale et de développement en fournissant des environnements et référentiels normalisés pour des robots de sauvetage. La RoboCup présente aussi la LIGUE @HOME où des robots autonomes et mobiles assistent des humains dans un environnement domestique tels qu’une maison, une unité de soin, ou dans des espaces publics comme un centre commercial. Autre événement dans l’évènement, la RoboCup industrielle qui définit un cadre commun pour les applications industrielles, un chapeau pour les approches différentes et complémentaires des enjeux de la robotique industrielle. Mais aussi maximise les opportunités de coopération, de partage d’infrastructures et de développement mutualisés.



Bien plus qu’un événement… une communauté !

Plus encore qu’une compétition, la RoboCup est une communauté à l’échelle mondiale intégrant des chercheurs, étudiants, élèves et professeurs au travers de centaines d’équipes majors et de dizaines de milliers d’équipes juniors. Si la RoboCup est un événement annuel, elle se décline également tout au long de l’année en rendez-vous locaux de par le monde, avec notamment l’European RoboCup Open, l’Asia-Pacific RoboCup Open ou encore le Latin America RoboCup Open.



La 24ème RoboCup, du 23 au 29 juin 2020, au Parc des Expositions est organisée à Bordeaux avec le soutien de l'Université de Bordeaux, de la région Nouvelle-Aquitaine, de Bordeaux Métropole et du Rectorat de Bordeaux.



Par Sybille Rousseau

Crédit Photo : RoboCup