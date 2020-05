Société | Ce sera un retour progressif à l'école pour les écoliers périgourdins

06/05/2020 | Le retour à l'école s'annonce pour les 30.000 élèves du premier degré en Dordogne. Jacques Caillaut, l’inspecteur d’académie souhaite réussir cette rentrée "inédite".

Le retour à l'école se prépare pour près de 30.000 élèves de maternelle et de primaire en Dordogne, avec le début du déconfinement le 11 mai. Jacques Caillaut, l'inspecteur d'académie veut réussir cette rentrée particulière, en privilégiant la dialogue et l'échange entre les familles, les enseignants et les élus. L'enjeu est de taille, 8 à 10 % des élèves périgourdins pourraient avoir été "décrochés. 23 communes du Grand Périgueux annoncent qu'elles rouvriront leurs écoles à partir 18 mai. Elles se donnent quelques jours de plus pour assurer les conditions sanitaires demandées par l'Etat.

En Dordogne, également, le retour à l'école des élèves s'annonce progressif et étalé dans le temps. Dans le département, environ 30.000 écoliers sont concernés par la réouverture théorique de 375 écoles à partir du 12 mai.

Ce mardi 5 mai, s'est tenu un conseil départemental de l'éducation nationale (CDEN) exceptionnel, pour préparer une rentrée totalement inédite. Jamais, dans l'histoire de l'Education nationale, il n'y a eu des fermetures d' écoles sur une période aussi longue, y compris en temps de guerre. A l'issue de ce conseil, Jacques Caillaut, l’inspecteur d’académie, a tenu une visioconférence de presse. Il a d’abord salué la communauté enseignante pour son engagement dans la continuité pédagogique remarquant "l’ingéniosité" des équipes qui ont fait tout leur possible pour maintenir le lien avec les élèves.

Aujourd'hui, sa priorité est de réussir cette rentrée qu'il estime avant tout sociale, surtout pour les jeunes qui sont le plus éloignés de l'école. "Pour eux, on n'a pas le droit de ne pas réussir." Comme en France, le Périgord a connu des décrochages d’élèves estimés entre 5 et 8 % au niveau national. "Ils sont assez importants en lycée professionnel", a détaillé l’inspecteur d’académie, qui attend des chiffres plus précis ce jeudi 7 mai. Pour le département, entre 8 et 10 % des élèves seraient considérés comme décrochés, pour diverses raisons, sociales, familiales, techniques liées à de mauvaises connexions internet.

Rassurer les parents

L'inspecteur d'Académie souhaite à la fois rassurer les parents et travailler avec les élus, en accompagnant cette réouverture. Les premiers questionnaires envoyés aux familles indiquent des taux de retour à l'école des enfants de 20 à 70% selon les communes. "Il faudra du temps, de la pédagogie, de l'accompagnement" estime l'éducation nationale. Son représentant en Dordogne se veut compréhensif, il aidera les communes du Grand Périgueux qui disent avoir besoin de plus de temps pour rouvrir. "La sécurité sanitaire des élèves et des personnels doit primer. On n'enverra pas les élèves en classe dans n'importe quelle condition."

23 communes de l'agglomération périgourdine sur 33 (dont Périgueux, Marsac sur l'isle, Boulazac, Coulounieix Chamiers, Trélissac, Chancelade, Agonac, Château-l'Evêque) ont décidé de se donner une semaine supplémentaire pour rouvrir les classes, "et encore si les conditions sanitaires sont réunies et validées par l'Etat", soulignent elles dans un communiqué commun. Mais aux maires qui seraient tentés de laisser les écoles fermées jusqu'à nouvel ordre, Jacques Caillaut prévient : "l'école est la base de la République et un service public qu'il faudra de toute façon faire fonctionner". Certains maires notamment dans le Bergeracois ont pris des arrêtés de non réouverture d'école la semaine prochaine. La journée du 12 mai sera un premier indicateur. Le 18 mai, ce sera théoriquement au tour des élèves de 6e et 5e des 38 collèges du Périgord, représentant environ 7500 enfants, de reprendre le chemin de la classe.



Par Claude-Hélène Yvard

Crédit Photo : archives Claude Hélène Yvard