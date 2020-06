Société | Charente-Maritime : le parcours du Tour de France détaillé

16/06/2020 | Le passage du Tour de France en Charente-Maritime passera bien les 7,8 et 9 septembre

On connaissait le tracé du Tour dans les grandes lignes, le voici désormais acté et dévoilé dans ces détails. Les cartes géographiques sont disponibles sur le site internet du Département de la Charente-Maritime. En plus du détail des routes empruntées, on y trouve les horaires estimés du passage du peloton, ainsi que de la caravane du Tour. 45 points d’étapes sont géo-localisés avec les manifestations prévues, la distance entre les différents points d’étapes, les parkings de stationnement ainsi que le plan de circulation exceptionnel prévu à cette occasion. Ces dernières modalités seront ajoutées progressivement durant les prochaines semaines.

Les diverses animations sont encore en cours de mise au point mais on sait déjà que la fan zone, le village du Tour basé à Chatelaillon, accueillera des concerts montés en partenariat avec l’organisation des Francofolies de La Rochelle. D’Oléron à Ré, en passant par Rochefort et La Rochelle, le parcours passera à chaque fois au plus près de la côte. Les écoles de voiles et clubs nautiques ont été appelés sortir leurs embarcations ces jours là pour saluer le passage des coureurs. D’autres évènements sont prévus en amont et en aval : une exposition sur l’histoire du Tour, un camion avec des conteurs de l’épopée de la Petite Reine, ainsi que des projections en plein air à bord de sa voiture (les fameux drive-in à l’américaine) pour visionner La Grande Boucle (2013), de Laurent Tuel, avec Clovis Cornillac dans le rôle principal. Une journée de découverte du vélo adapté est également prévue le 8 septembre. Le Comité Départemental Handisport invitera à tester tandem et triporteur, juste avant l’arrivée du Tour à Saint-Martin de Ré, entre 13 et 16h.

Par Anne-Lise Durif

Crédit Photo : Pixabay