Société | « Chaussez vos bottes », des idées de sorties pour découvrir et fêter l'agriculture !

13/05/2022 | L'opération Chaussez vos bottes recense sur toute la Nouvelle-Aquitaine de nombreux évènements conviviaux autour du monde agricole.

Du 14 au 29 mai en amont et en parallèle du Salon de l'agriculture Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux, ce sont plus de 75 événements agricoles qui s'organisent sur le territoire néo-aquitain dans le cadre de "Chaussez vos bottes". Portée par la Région, en lien avec le Salon de l'agriculture Nouvelle-Aquitaine, la Chambre régionale d'agriculture et l'AANA, cette opération permet d'identifier et de valoriser les manifestations agricoles sur tout le territoire. Objectif selon la conseillère régionale, Virginie Lebraud : « fêter notre agriculture, la faire connaître et susciter des vocations ! »

"Chaussez vos bottes", c'est une première. Mais l'ambition du côté de la Région est déjà grande. Au-delà de sa volonté de pérenniser cette opération collective « au service de l'agriculture et de son développement », elle souhaite à terme « la décliner tout au long de l'année », précise déjà la conseillère régionale.

Visite de fermes, marchés, débats, portes ouvertes dans les lycées

Pour ce qui est de ce premier opus, en tout cas, au-delà du nombre, c'est aussi la variété des événements proposés qui est à noter : visites de fermes, marchés de producteurs, tables rondes et débats autour de sujet de société, portes ouvertes de lycées agricoles ou encore des festivités rurales diverses à l'image de la 30ème Fête de l'âne, organisée ce week-end des 14 et 15 mai à Saint-Paul en Haute-Vienne.

Parmi les autres temps forts de ce grand répertoire dédié aux manifestations agricoles en région, figurent plusieurs rendez-vous avec le camion de « L’Aventure du Vivant » qui embarque à son bord, entre autres, un simulateur de conduite d’engin agricole, des tablettes connectées, des lunettes de réalité virtuelle ou encore des écrans tactiles interactifs, avec pour objectif avoué de « mieux faire connaître les formations de l'enseignement agricole ». Après un arrêt dans les Landes, il passe ces jours-ci par la Charente-Maritime, puis en Lot-et-Garonne ou encore en Gironde.



Au-delà de la promotion du monde agricole auprès du grand public, "Chaussez vos bottes" s'adresse aussi aux professionnels et plus exactement à ceux qui sont en passe _ou souhaiteraient_ l'être. On retrouve notamment à l'agenda les Portes Ouvertes sur l'Espace Test Maraîcher du Grand Angoulême ou encore "Ca vous botte ?" , l'opération de recrutement de candidats à l’installation et à la reprise agricoles, menée le 17 mai à la Maison Nouvelle-Aquitaine à Paris avec les partenaires de l'installation.

Pour connaître ce qui se passe près de chez vous, le mieux est encore de commencer par visiter, avec ou sans bottes, le site internet dédié : chaussezvosbottes.fr



L'info en plus

7 rendez-vous du Salon de l'agricuture de Nouvelle-Aquitaine sont inscrits au programme de "Chaussez vos bottes", dont 4 en amont de l'évènement bordelais :

- Agroforesterie et élevage, le 17 mai au lycée agricole et forestier de Bazas (33)

- Les nouvelles productions agricoles : 18 mai au Lycée agricole de Sainte-Livrade (47)

- Les circuits de proximités, le 19 mai au lycée agricole de Limoges Les Vaseix (87)

- Bien vivre ensemble, le 20 mai au lycée agricole de Blanquefort (33)



Par Solène Méric

Crédit Photo : Martin Holzer - Pixabay