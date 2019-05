Société | CLA : 5 jours de congés, une vie de souvenirs !

07/05/2019 | L’association Comme les Autres propose aux personnes handicapées un séjour-aventure sportif afin d’enclencher un véritable accompagnement social…

« Permettre un rebond dynamique vers une vie personnelle et sociale épanouie à travers un accompagnement nourri de sport et de sensations fortes ». Tel est le dessein de l’association « Comme les Autres » créée en 2011 par le quadruple médaillé olympique en tennis fauteuil Michaël Jérémiasz, son épouse Carolyn et son frère Jonathan. L’antenne régionale est née à Bordeaux en 2017. Aujourd’hui, si elle accompagne quinze personnes en Gironde, deux dans les Pyrénées-Atlantiques et deux en Charente-Maritime, elle souhaite davantage s’étendre vers les autres départements néo-aquitains…

« Ce séjour-aventure sportif est véritablement la porte d’entrée de l’association », précise Dorian Saint-Martin, responsable de l’antenne néo-aquitaine de l’association Comme les Autres (CLA). En effet, la première étape de l’accompagnement global de CLA est de participer à un séjour-aventure sportif. Pendant cinq jours, bénévoles valides et participants handicapés vont vivre un moment unique de partage qui fait office de « piqûre d’adrénaline » pour, ensuite, enclencher un véritable accompagnement social. Ces cinq jours d’activités de sports extrêmes – saut en élastique, parapente, ULM, cheval… - permettent d’aller au-delà de ses limites et, également, de mettre en lumière les besoins de chacun. « C’est un temps humainement très fort. Pour les bénévoles, ces cinq journées de congés représentent une vie de souvenirs ! Et pour les personnes handicapées, c’est le jour et la nuit, moroses avant le départ, ils reviennent tout ragaillardis et optimistes pour l’avenir. »



Un accompagnement aux petits oignons

L’énergie générée lors du séjour-aventure sportif permet d’initier l’accompagnement social individuel réalisé par un travailler social salarié de l’association. Cet accompagnement consiste en la co-rédaction d’un projet personnalisé, la mobilisation des acteurs du réseau CLA, la coordination globale du parcours défini, le positionnement de la personne accompagnée en tant qu’actrice principale de son parcours de reconstruction physique, psychologique et sociale et au soutien continu et personnalisé. « Notre association travaille de concert avec les travailleurs sociaux des prescripteurs tels que Cap Emploi », souligne Dorian Saint-Martin. Actuellement, 15 personnes sont accompagnées en Gironde, deux dans les Pyrénées-Atlantiques et deux en Charente-Maritime. « L’objectif, à présent, est de tisser des liens avec les autres départements de Nouvelle-Aquitaine ». Le séjour-aventure sportif est totalement gratuit de même que cet accompagnement social, la structure est financée à 90 % par des fonds privés.



« Au troisième jour, plus de différence entre valide et handicapé »

Alain est un tout jeune retraité résidant à Lège-Cap-Ferret. Un jour, il reçoit dans sa messagerie électronique un e-mail de l’association Comme les Autres appelant à participer au prochain séjour-aventure sportif. D’un naturel curieux et assez libre dans son emploi du temps, Alain décide donc de contacter directement Dorian Saint-Martin. Au bout d’une heure d’entretien téléphonique, Alain est recruté en qualité de bénévole pour cinq jours d’aventures insolites. « Il est vrai que j’appréhendai un peu, ne sachant absolument pas comment fonctionne un fauteuil roulant et l’attitude que je dois adopter à l’égard des personnes handicapées », confie-t-il. L’expérience est inédite pour lui ! « J’ai tout de suite accroché ! », se souvient-il. En effet, si durant les deux premiers jours, ce novice tâtonne dans le rapport au handicap « à partir du 3ème nous ne voyons plus la différence entre valide et handicapé. Tout se fait naturellement ! Et l’humour tient une place prédominante dans les échanges ! » Depuis ce séjour, qui est également une porte d’entrée au sein de l’association pour les valides, Alain a co-organisé avec Dorian une journée sportive à Lège-Cap-Ferret avec, au menu, du canoë kayak sur le bassin et du tennis au sein de son club. « Une journée mémorable que nous allons remettre sur pied d’ici peu ! », conclut ce bénévole passionné.

L’association est en recherche constante de bénévoles pour assurer l’accompagnement durant les séjours mais également pendant toutes les activités de l’année.

Plus d’infos : Comme les Autres – www.commelesautres-asso.org – 0661384732 - dsaintmartin@commelesautres-asso.org



Par Sybille Rousseau

Crédit Photo : SR