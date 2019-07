Société | Cognac : derniers préparatifs pour la semaine du cyclotourisme

28/07/2019 | Les deux Charentes s’apprêtent à accueillir la 81e semaine internationale de cyclotourisme. 60 bénévoles sont à pied d’œuvre.

12 000 cyclotouristes vont bientôt déferler sur la ville de Cognac, ses routes de campagne et ses voies cyclables. Les deux Charentes accueillent la 81e édition de la semaine fédérale internationale du 4 au 11 août. Et la capitale du célèbre spiritueux est l’épicentre de l’événement. Ouvertes essentiellement aux licenciés de la fédération de cyclotourisme, ces sept journées de parcours à vélo ont pour objectif de faire découvrir le territoire à ses adhérents, à travers sept thématiques les menant d’un bout à l’autre des Charentes.

« C’est un projet de longue haleine qu’on a commencé il y a trois ans », explique Bernard Chappuis, l’un des 60 bénévoles du STAFF, en charge des sponsors et de la communication sur l’événement. Il a fallut notamment trouver un immense champ pour accueillir une partie des cyclotouristes. La fédération en a dégoté un à la sortie de la rocade cognaçaise, à la frontière avec Chateaubernard, sur la commune de Merpins. Là, 1km2 de terres en friche a été labouré, aplani, enherbé pour mettre sur pied un camping temporaire. « Il a fallu creuser des tranchées pour faire passer des réseaux d’eau et d’électricité », raconte le vice-président et co-fondateur des semaines internationales du cyclotourisme Jean-Louis Girard, « puis monter un par un cinq blocs sanitaires de 30 douches et 30 toilettes chacun, les raccorder aux réseaux et à des bonbonnes de gaz pour chauffer l’eau des douches ». Un géomètre est ensuite venu délimiter les 3000 emplacements de caravanes et tentes. « Il y a tout un tas de règles de distance à respecter, notamment de sécurité, comme des passages pour les pompiers. Ca n’a pas été facile », poursuit Bernard Chappuis. Huit camions citernes sont prévus aux quatre coins du camping pour la défense contre les incendies.

En tout, quatre mois de travail ont été nécessaires avec une quinzaine de bénévoles. 6000 personnes sont attendues sur place pour la semaine du cyclotourisme. Le reste des 12 000 participants se répartit entre les campings privés, municipaux, les gites et les hôtels du cognaçais. « Tout est complet jusqu’à Jarnac », constate Bernard Chappuis, qui n’a pas réussi à trouver de la places pour quelques uns de ses amis qui se sont décidés récemment. La fédération estime à 3,5 millions d’euros les retombées économiques de l’événement pour le territoire d’accueil, « peut-être un peu plus cette année, sachant que l’image du cognac attire beaucoup les visiteurs », estime Bernard Chappuis, lui-même Charentais et adhérent du club de cyclotourisme de Cognac.

L’Espace 3000 comme Q.G.

Le départ des randonnées quotidiennes se fera de l’Espace 3000, prêté à titre gracieux par la Ville de Cognac à la Fédération pour l’occasion. «Juste en face, le champs servira de stationnement pour les voitures des visiteurs. Le parking de l’Espace 3000 accueillera quant à lui des exposants de matériels de vélos, que l’on a voulu essentiellement français, ainsi qu’un marché de producteurs et d’artisans venus de toutes les régions de France, qui nous suivent d’année en année », explique Bernard Chappuis. Au fond du parking, un immense chapiteau abritera l’espace restauration, avec 800 à 1000 couverts servis chaque soir. L’intérieur de l’Espace 3000 accueillera les stands de la fédération, de la Ville de Cognac et de Charentes Tourisme, ainsi que quelques exposants.

Avantageusement situé le long de la Charente, L’Espace 3000 permet d’emprunter directement soit la voie verte le long des berges, soit la départementale menant à des voies cyclables en durs. Chaque jour, deux parcours VTT ou VTC avec plusieurs boucles de différents kilomètres sont proposées aux cyclo-randonneurs. Les clubs cyclistes de Cognac, Jarnac, ainsi que le club des verriers de Cognac ont contribué à l’élaboration des circuits, réunissant leurs bons plans de promenades et des parcours permettant de découvrir les plus beaux paysages et le patrimoine emblématique des deux Charentes. Toutes les boucles ont été testées et éprouvées par ces passionnés du cru, durant ces deux dernières années.

Top départ dimanche prochain

Après une journée d’accueil le samedi, les cyclotouristes prendront leur départ le dimanche 4 août pour une première randonnée entre Cognac et Angoulême, sur le thème des eaux-de-vie et de la bande-dessinée. Ce périple de 5 boucles de 53 à 163 km les fera passer par Jarnac et Chateauneuf-sur-Charente, pour découvrir notamment le site archéologique d’Angeac, la petite ville portuaire de Saint-Simeux, le village des gabariers, Saint-Simon, et Bassac avec son Abbaye. Les plus téméraires pousseront jusqu’à Villebois-La Valette. En chemin, les randonneurs pourront faire des haltes chez des vignerons partenaires de l’événement, recensés dans un guide fourni par la fédération. Chaque journée se déclinera ainsi autour d’une nouvelle thématique, comme « la route des tonneaux et des canons », longeant le fleuve Charente jusqu’à Rochefort, sa Corderie Royale et sa célèbre Hermione. Une journée est également prévue du côté de l’estuaire, entre Saint-Palais-sur-Mer et Mortagne-sur-Gironde, avec un passage par Royan et Talmont. Les randonneurs pourront se restaurer dans les établissements du territoire, pique-niquer ou se ravitailler dans un des trois points d’étapes du jour prévu par la fédération.

Un kit sera remis à chaque participant. Il contient une carte IGN, un guide avec les adresses des partenaires et les événements connexes à la Semaine, des fiches détaillées de chaque randonnée et un bracelet munis d’une puce électronique permettant de prendre ses repas aux points d’avitaillement, de payer certains frais de bouche, d’obtenir une réduction chez les commerçants de Cognac, de rentrer chez les partenaires et sur le village fédérale…

Un accueil pour le grand public

Comme pour le Tour de France, le grand public pourra assister par endroit aux passages de ces échappées de cyclotouristes, vitesse exclue puisqu’il ne s’agit pas d’une course. Le samedi, l’entrée au village fédérale, à l’espace 3000, leur sera exceptionnellement ouvert, avec quelques événements festifs jalonnant la journée. Les non licenciés à la fédération de cyclotourisme pourront également s’inscrire sur une journée de leur choix, contre une adhésion de 15€, permettant d’accéder au village fédérale et aux divers avantages des licenciés de la fédération, comme des visites dans des maisons de cognac. Celles-ci représentent la majorité des 60 partenaires privés ayant permis de boucler l’énorme budget de 1,8 millions d’euros nécessaire à l’organisation de l’événement, également aidé d’un coup de pouce financier des deux Départements et de la Région.



Par Anne-Lise Durif

Crédit Photo : Anne-Lise Durif