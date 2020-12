Société | Pédophilie: des actions de prévention bientôt menées dans les collèges landais

22/12/2020 | Violences sexuelles mais aussi harcèlement et bizutage: l'association Colosse aux pieds d'argile interviendra dans les classe de 6ème pour sensibiliser les élèves

Le Conseil départemental des Landes a signé le 10 décembre une convention avec l’association Colosse aux pieds d’argile, afin de favoriser la mise en oeuvre d’actions de prévention et de sensibilisation aux risques de violence sexuelles dans les collèges publics landais dès le 1er trimestre 2021, si le contexte sanitaire le permet. L'Education nationale est elle aussi partenaire de cette opération qui vise à faire tomber un certain nombre de tabous, tout en donnant l'occasion de libérer la parole d'éventuelles victimes.

La prévention, la sensibilisation et l'accompagnement face aux risques pédophiles dans les milieux sportifs, voilà la mission que s'est fixée depuis Saint-Paul-les-Dax, l'association Colosse aux pieds d'Argile. Depuis sa création 2013 par Sébastien Bouheil, lui-même victime de pédophilie au sein de son club de rugby d'alors, l'association a bien grandi et vient d'obtenir du Conseil d'Etat, fin novembre, le statut d'établissement reconnu d’utilité publique. Une belle récompense du travail accompli qui permet désormais à l'association de pouvoir, notamment, se porter partie civile devant les tribunaux. Un élément de crédibilité de plus, s'il en était besoin... Mais la structure a une autre actualité en cette fin d'année avec la signature d'une convention avec le Conseil départemental des Landes, afin de pouvoir intervenir dans les classes de collèges landais.

En effet, prévention des violences sexuelles, bizutages et harcèlement en milieu sportif et éducatif, ainsi que l'accompagnement des victimes sont des thématiques que connaît bien le Département au carrefour de ses compétences de la protection de l'enfance et du soutien à la pratique sportive des jeunes. C’est donc « en toute logique » que le Département des Landes a répondu positivement à la proposition de l’association d’organiser des actions dans les collèges publics des Landes. Une proposition concrétisée le 10 décembre dernier par la signature d'un partenariat entre l'Association, le Département des Landes et L'Education Nationale, et dont les premières actions devraient se mettre en œuvre dès le 1er trimestre 2021. Celles-ci viseront prioritairement les élèves des classes de 6ème, le tout dans un souci de « cohérence avec les projets d’établissement et les parcours citoyens et de santé existants, sur la base du volontariat des équipes pédagogiques », précise la convention.

Concrètement, lors des interventions dans les classes, un questionnaire anonyme sera distribué aux élèves afin d’évaluer leur situation par rapport aux sujets abordés et, à leur issue, les élèves qui en feront la demande pourront être reçus individuellement dans le cadre du protocole établi entre les service de l'Education Nationale et le Département.

Dans le cadre de cette convention, le soutien financier du Conseil départemental permettra de prendre en charge jusqu’à 10 000 € du coût des interventions de l’association pour l’année scolaire 2020/2021. Ce partenariat vient prolonger le soutien déjà apporté par le Département aux actions de l’association auprès des clubs de sport.

Plus d'infos sur l'assocaition : www.colosseauxpiedsdargile.org



Par Solène Méric

Crédit Photo : Colosse aux pieds d'argile