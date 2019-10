Société | Concours complet et attelage: les étoiles internationales reviennent à Pau

14/10/2019 | Le grand spectacle sportif hippique est de retour au Parc de Sers avec la 29ème édition Des 5 étoiles de Pau du 24 au 27 octobre.

Les amateurs d'hippisme ne contrarieront pas François Bayrou, heureux maire de Pau et premier spectateur de l'évènement : « le concours 5 étoiles de Pau est un des événements les plus importants de la planète dans le domaine du concours complet, qui est la discipline reine dans le domaine de l'hippisme ». Le concours palois est en effet le seul du genre en France, quand ils sont trois à l'échelle européenne et six dans le monde. A tel point qu'ils sont plus de 40 000 visiteurs à être attendus pour l'évènement organisé au domaine de Sers. Ils pourront aussi y admirer une autre très belle épreuve : le concours 4 étoiles d'attelage, qui cette année prend du galon en terme de reconnaissance internationale.

Si le concours complet est selon l'expression du Maire de Pau, « la discipline reine » des sports équestres, c'est qu'elle est « la plus complète », alliant dressage, saut d'obstacles et cross, avec le même cheval et le même cavalier. « Cela suppose une proximité, une intimité réelle entre le cheval et l'athlète qui est tout à fait remarquable », admire François Bayrou.



Les français et les françaises brillent à Pau

Pourtant cette année, veille de Jeux Olympiques, il n'y aura « que » 44 partant dans ce 5 étoiles. Ce qui n'étonne pas Pascal Sayous : « Juste avant les JO, les participants sont un peu moins nombreux car certains préfèrent ménager leur monture ». C'est notamment le cas de l'Allemand, Michael Jung, « champion du monde, champion olympique... celui qui a tout gagné, sauf Pau ». Mais il reviendra a priori l'an prochain, pour tenter d'emporter la seule coupe qui lui résiste. Seront tout de même là la Championne du monde Rosalind Canter (GRB), ou encore « l'homme du moment » Tim Price de Nouvelle-Zélande.

Mais la spécificité de ce concours, (au grand dam sans doute de l'allemand multi récompensé...) c'est que depuis plusieurs années ce sont les français, et les françaises, qui brillent à Pau. L'an dernier, Thibault Fournier (gravement blessé ce 13 octobre suite à une chute lors du concours complet à Pompadour, ndlr) avait remporté le titre pour le concours complet l'an dernier, quand Marion Vignaud, avait quand à elle pris la première place de l'attelage. Que le public en soit avertit, elle sera à nouveau présente cette année pour tenter de renouveler l'exploit !

Attelage : la répétition générale des mondiaux 2020

Une discipline, qui là aussi ce joue en trois épreuves entre dressage, marathon et maniabilité. Et le niveau international de la compétition est là aussi de mise. « Et cette année plus que jamais ! » glisse fièrement Pascal Sayous. « 50 équipages seront présents et parmi eux les meilleurs meneurs mondiaux ! » assure-t-il. « Ca va nous amener un public nouveau avec notamment beaucoup de gens du nord. Ca fait plusieurs années que je bataillais pour avoir cette reconnaissance internationale, cette année on peut dire que c'est fait ! ». C'est d'ailleurs pour répondre au mieux à ce standing de très haut niveau que l'épreuve en 2 étoiles a été supprimée, « ce n'était pas compatible avec nos objectifs pour l'attelage ». Et de ce côté là, il y aura bel et bien du spectacle : le CAIO 4 étoiles de Pau, se pose comme une véritable répétition générale avant les mondiaux de 2020, tant pour les meneurs que pour les organisateurs : c'est au Domaine de Sers que se tiendra l'épreuve d'attelage des Championnats du monde. Au total de ces deux triathlons équestres ce sont 17 nations qui seront représentées.



Mais pour être "le plus attractif possible", y compris auprès d'un public moins spécialiste que le premier édile palois, Les Etoiles de Pau parient aussi sur l'animation qui entoure les concours : un village d'une centaine d'exposants, un village gourmand (nouveauté) une soirée Bodega (avec concerts), mais aussi des animations plus spécifiquement dédiées aux enfants, avec des balades à poney ou en calèche des structure gonflables, etc. A voir aussi, après la spectaculaire épreuve du cross le dimanche ; des démonstrations de tir à l'arc à cheval (au galop) réalisé par les jeunes cavaliers de l'équipe de France, Champions d'Europe de leur discipline ! Autre discipline à découvrir : la course de poney, en plat et obstacle. Aussi rapides que mignons... c'est dire !

Arbitrage vidéo nouvelle génération

A noter cette année, outre l'absence de programme papier, pour un évènement le plus éco reposable possible, la mise en place d'une innovaton de taille. Les 5 Etoiles de Pau s'allient avec la start-up paloise ST 37, spécialiste de l'arbitrage vidéo nouvelle génération. Grâce aux outils, algorythmes et compétences de la start-up paloise, il sera possible de mieux repérer et analyser les fautes sur les obstacles de cross où les franchissements sont souvent difficiles à juger à l'oeil nu, en raison, notamment, de la vitesse des chevaux. « En cas de faute, une alerte, accompagnée des images correspondantes, sera directement envoyée au jury qui pourra ensuite statuer de façon rapide ». Outre les 14 caméras de l'organisation pour filmer l'évènement, ce sont donc 10 caméras supplémentaires qui seront sur les parcours.

Autre atout des caméra de ST37 : la possibilité de réaliser son propre montage de l'évènement sur notre application. « Si un spectateur veut suivre un seul cavalier tout au long du parcours, et non pas la retransmission vidéo que l'on propose, il pourra le faire grâce à ce système innovant », cite en exemple Pascal Sayous.



Par Solène Méric

Crédit Photo : François Queyrou / Nicolas Hodys