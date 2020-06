Société | Conséquences du Covid-19 : l’attente à l’Office de tourisme de Blaye

16/06/2020 | Du fait des conditions sanitaires imposées dans le cadre de la pandémie, pour l’heure seules les visites guidées de la citadelle et de ses souterrains ont repris…

L’industrie touristique traverse une période inédite. La pandémie du Covid-19 a stoppé pendant plusieurs mois toutes les activités de ce secteur. Aujourd’hui, l’heure est toujours à l’attente et à l’incertitude. A Blaye, l’Office de tourisme, réouvert depuis le 29 mai, tente tant bien que mal de proposer des animations aux touristes et aux riverains telles que des visites guidées des souterrains de la citadelle…

Pour les acteurs touristiques la situation n’est pas évidente ! « Nous attendons de nouvelles directives le 22 juin prochain afin de savoir si nous pourrons proposer davantage d’animations aux touristes ». Gilles Brignard est le directeur de l’office de tourisme de Blaye en Gironde. Son office a réouvert le 29 mai dernier mais pour l’heure seules les visites guidées de la citadelle et de ses souterrains sont assurées. « Aujourd’hui, nous donnons surtout des informations aux riverains. Nous sommes un service de proximité et surtout un organisme fiable pour informer sur les ouvertures des sites et sur l’accueil proposé du fait des conditions sanitaires ».

La date du 10 juillet sonnera également la fin de l’état d’urgence. « Là nous serons fixés pour l’été ». Car aujourd’hui, il est très compliqué pour un office de travailler à une programmation d’animations estivales. « En effet, les interlocuteurs qui travaillent avec nous comme les navigants pour les sorties en bateau par exemple sont fermés. Ils sont aussi en attente ». Aussi, il faut noter que le personnel de l’office est en partie au chômage partiel, d’où la difficulté de travailler également à l’établissement d’une programmation estivale. « Nous sommes véritablement dans un fonctionnement limité et l’heure n’est pas à la préparation », souligne le directeur. D’un point de vue économique, « 100 % de notre activité a été stoppée, du coup, nous n’avons enregistré aucune recette commerciale ». Si, aujourd’hui, l’office propose des visites guidées, la question de la viabilité économique se pose. « En effet, nous ne pouvons accueillir que neuf visiteurs sur une visite, est-ce véritablement rentable pour nous ? », s’interroge Gilles Brignard.







Une plongée dans l’art de Vauban

Malgré les conditions sanitaires, l’office tient à remplir son rôle de médiateur culturel en proposant donc la visite guidée de la citadelle. Au sein du Réseau des sites majeurs Vauban, elle est inscrite au Patrimoine Mondial de l'UNESCO avec le Verrou Vauban. Marquée par l'histoire de France et par des personnages illustres, elle invite à découvrir de larges panoramas sur le plus vaste estuaire d'Europe, la Gironde. Elle conserve intact le système de défense mis en place par Vauban avec ses 1,5 km de remparts, ses portes et ses souterrains ainsi que les bâtiments nécessaires au bon fonctionnement d'une garnison sous Louis XIV : ancien couvent, prison, casernement, poudrière, ... Elle conduit également les visiteurs dans les passages secrets de la forteresse. Là, ses souterrains parlent du système de défense mis en place par le célèbre architecte.

Les visites guidées de la citadelle par les souterrains se tiennent tous les week-ends avec un départ à 14h30 de l’Office de tourisme. Il est vivement conseillé de réserver au préalable car le nombre de visiteurs est limité à neuf personnes. « Nous observons pour l’instant l’attitude des visiteurs. S’ils respectent les gestes barrières ou non, afin d’adapter au mieux notre offre. »



Informations pratiques :

Office de tourisme de Blaye - Rue des Minimes - La citadelle - 33390 BLAYE - 05 57 42 12 09 / info@tourisme-blaye.com / https://www.bbte.fr/. Tarif : Adulte 7 €, enfant 5-12 ans 5 €, gratuit - 5 ans.



Par Sybille Rousseau

Crédit Photo : stevleclech