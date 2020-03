Société | Coronavirus: Pourquoi la Nouvelle-Aquitaine reste au stade 2 de l'épidémie ?

16/03/2020 | Comme partout en France, fermetures et confinement sont de mises en Nouvelle-Aquitaine, mais sur la prise en charge des patients, les règles ne sont pas les mêmes qu'ailleurs.

Samedi 14 mars en soirée, Edouard Philippe a annoncé de nouvelles mesures de confinement drastiques à l'échelle du pays, avec notamment la fermeture des lieux accueillant du public à l'exception principale des services publics. Restaurants, bars, cinémas, discothèques, salles de conférences, de spectacles, d'expositions sont notamment de ceux-la au coté des commerces. Avec quelques dérogations : commerces alimentaires, distribution de la presse, pharmacies, banques ou stations service. De nouvelles mesures qui accompagnent le passage au stade 3 de l'épidémie. Si en Nouvelle-Aquitaine comme ailleurs, les mesures de fermetures et d'interdiction de rassemblements de plus de 100 personnes (même en milieu ouvert) doivent être respectés, l'Agence Régionale de Santé a décidé de ne pas faire évoluer le stade épidémique de la région. Explications et conséquences dans la prise en charge des malades.

Pour faire simple, le Stade 3 épidémique, c'est faire le constat que devant l'augmentation du nombre de cas, on ne cherche plus à limiter la propagation du virus, la mission devant en quelque sorte impossible, mais à en limiter les conséquences, notamment sur les personnes les plus fragiles. Concrètement, « ce stade implique notamment de ne plus tester systématiquement tous les patients présentant des symptômes, mais de destiner les tests en priorité à quatre types de populations. En effet, devant l’augmentation du nombre de cas, la recherche systématique de contacts devient inutile. Tester tous les patients présentant des symptômes conduit à saturer la filière de dépistage, ils doivent être réalisés en priorité pour les cas graves et les cas en structures collectives de personnes fragiles, pour permettre de prendre des mesures immédiates. », détaille l'ARS.



Dans le cadre du stade 3 les populations testées prioritairement sont, premièrement, les personnes fragiles présentant des symptômes évocateurs du Covid-19 et risquant de développer des complications (insuffisants respiratoires, immunodéprimés), deuxièmement, les deux premières personnes présentant des symptômes évocateurs du Covid-19 dans les structures médico-sociales, notamment les maisons de retraites, et dans les structures collectives hébergeant des personnes vulnérables, pour prendre des mesures immédiates afin d’éviter une transmission entre les résidents, troisièmement les personnes hospitalisées présentant des symptômes évocateurs de Covid-19 pour pouvoir comprendre rapidement l’état du patient et éviter les transmissions, et enfin les professionnels de santé présentant des symptômes évocateurs de Covid-19.

La Nouvelle-Aquitaine poursuit la politique de limitation de la propagation du virus

Toutefois, en Nouvelle-Aquitaine, compte tenu de la situation épidémique considérée à « incidence faible du nombre de cas par rapport à d’autres régions françaises », à l’exception du département du Lot-et-Garonne où une émergence est apparue, l’Agence Régionale de Santé a décidé de ne pas faire évoluer le stade 2 épidémique au stade 3, et « pour quelques jours encore » d'appliquer la politique de dépistage. Objectif en région : poursuivre la politique d’endiguement et de limitation de la propagation du virus, ainsi que la préparation de la prise en charge des malades.

Là encore de manière très concrète, ce dimanche 15 mars, la consigne a été donnée aux établissements sanitaires et médico-sociaux, ainsi qu’aux représentants des professionnels de santé libéraux « de poursuivre le dépistage systématique de tous les patients présentant les symptômes de la maladie et ayant un lien avec une zone où le virus circule ou un contact avec un cas confirmé. »

Prolongation de certaines ordonnances renouvellables

Considérant le risque d'indisponibilité des médecins compte tenu de leur forte mobilisation dans la crise, il a également été décidé que la durée de validité d'une ordonnance renouvelable était prolongée (en cas d'expiration de cette dernière) jusqu'au 31 mai 2020 dans le cadre de traitement chronique dont l'interruption pourrait être préjudiciable à la santé des patients. Seules exceptions : les médicaments stupéfiants ou auxquels la réglementation des stupéfiants est appliquée. Seule « condition » : le pharmacien doit en informer le médecin.

Autre mesures prises durant le week-end: l'ARS a demandé à l’ensemble des établissements thermaux de la région de fermer leurs structures à compter de ce lundi 16 mars.

Pour mémoire, dans la journée du 14 mars, 19 nouveaux cas de Coronavirus Covid-19 ont été confirmés en Nouvelle-Aquitaine. Cela porte à 152 le nombre de cas confirmés dans la région. Depuis le début de la crise, 85% de l’ensemble des cas confirmés sont retournés à leur domicile dans un bon état de santé général.



Par Solène Méric

Crédit Photo : PA - Creative commons