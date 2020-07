Le préfet de la Dordogne a annoncé ce vendredi 24 juillet les communes choisies pour accueillir les tests de dépistages gratuits et en libre service. Il s'agit de Sarlat, Issigeac et Périgueux. Des journées de dépistages ont lieu actuellement dans les départements de la Nouvelle-Aquitaine, auprès des touristes, de la population, des saisonniers dans des lieux à forte densité de population. Car dans la Région, le virus gagne du terrain en particulier dans la tranche d'âge des 15 -44 ans. Le taux d'incidence dans cette tranche d'âge est passé de 1,1 début juin à 4,1 dans la semaine du 13 au 18 juillet.



En Dordogne, comme l'a rappelé Frédéric Périssat, le préfet, "la situation n'est pas préoccupante avec 0.5 cas pour 1000 habitants seulement contre 2.4 pour 1000 en Nouvelle-Aquitain) mais l'objectif de ces journées de dépistage est de rassurer la population." Il a aussi appelé à la vigilance sur le respect des gestes barrières, notamment lors de participation à des soirées et des événements amicaux et familiaux festifs.

Gratuits et ouverts à tous

Sylvie Boué, de l'ARS a précisé les conditions de mise en oeuvre des ces tests : "Gratuits, et ouverts à tous, ces tests par prélèvement naso-pharyngé sont destinés à mieux appréhender la circulation du virus et casser la chaîne de transmission du virus dans le département, notamment dans les lieux de villégiature."

Il sera possible de se faire dépister gratuitement au coronavirus à Sarlat mardi 28 et mercredi 29 juillet place de la grande Rigaudie, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures. Une nouvelle campagne de tests est organisée gratuitement dans la commune d'Issigeac le jeudi 30 juillet prochain. Ce sera sur le parking de la Banège route de Bergerac de 10h à 13h et de 14h à 17h. La troisième campagne de dépistage gratuite au coronavirus est programmée à Périgueux mercredi 5 et jeudi 6 août prochain. Cela devrait être organisé sur les Allées Tourny aux mêmes horaires qu'à Issigeac et Sarlat. Toute personne qui le souhaite pourra se faire dépister sans rendez-vous : il faudra venir avec un masque, une pièce d'identité et la carte vitale. Il faut compter une quinzaine de minutes pour réaliser le test avec les démarches adminsitratives.

Les centres hospitaliers, le service départemental d’incendie et de secours, le Conseil départemental et la MSA ainsi que plusieurs laboratoires sont également impliqués dans l’organisation. Les laboratoires s'engagent à fournir un résultat sous 48h maximum et à prévenir les personnes positives individuellement par téléphone.