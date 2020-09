Société | Covid 19: la panoplie des mesures en Gironde

14/09/2020 | Compte tenu de l'aggravation de la circulation du Covid 19 et de l'épidémie dans la métropole bordelaise et le département, la préfère a présenté des mesures pour la limiter.

Entourée de la Directrice adjointe de l'Agence Régionale de Santé Hélène Junqua, du directeur du CHU Yann Bubien, du professeur Denis Malvy, du président de Bordeaux Métropole Alain Anziani et du maire de Bordeaux Pierre Hurmic, la préfète de Gironde Fabienne Buccio a détaillé ce 14 septembre les mesures que le premier ministre avait demandées, compte tenu de l'aggravation de la circulation du Covid 19 et de l'épidémie dans la métropole bordelaise et le département. Une situation marquée par la forte implication des personnes de la tranche d'âge des 15-44 ans, l'identification de 57 clusters en Gironde, la présence de 77 patients au CHU de Bordeaux dont 24 en réanimation. Les lits de réanimation devant être ouverts au nombre de 300 contre 180.

Les principales mesures présentées sont les suivantes :

limitation à 1000 personnes des rassemblements publics jusque là autorisés à hauteur de 5.000 personnes ; les fêtes foraines, fêtes de voisins les brocantes sont concernées





interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes dans les parcs et sur les plages et dans les salles des fêtes,





interdiction des « manifestations revendicatives sans respect du protocole sanitaire et port du masque ; annulation ds Journées du patrimoine





interdiction de présence de personnes consommant debout dans les bars et fermeture immédiate en cas de non respect





interdiction des soirées dansantes et étudiantes





annulation des sorties scolaires des élèves du primaire et affichage du port du masque renforcé autour des établissements





limitation des visites en Ehpad à 2 personnes par semaine et par résident





renforcement du cadencement des trams et des bus aux heures de pointe. A ce sujet Alain Anziani a annoncé davantage de bus par rapport à la ligne A du tramway





encouragement à privilégier le télétravail en entreprise





recommandation du respect de limiter à 10 personnes les participants aux événements privés, les fêtes accompagnant les mariages étant reportées





ouverture de nouveaux centres de tests à Bordeaux

Le maire de bordeaux a confirmé la mobilisation des services de la ville, de la police municipale pour accompagner ce dispositif et la possible utilisation des listes des personnes vulnérables pouvant bénéficier du plan canicule. A ce sujet les maires sont invités à organiser des portages de repas aux personnes les plus vulnérables. Des moyens supplémentaires de contrôle et de répression, gendarmes mobiles et CRS, vont être détachés à Bordeaux et la verbalisation accrue pour non port de masque.



