Société | Covid-19 : la vie des Périgourdins au ralenti

14/03/2020 | Les mesures annoncées par le Président de la République bouleversent les habitudes des Périgourdins comme ailleurs. Voici la liste des principales perturbations.

Dès lundi, tous les établissements scolaires et les crèches seront fermés. Un accueil est prévu uniquement pour les enfants des personnels de santé. L'éducation nationale mise sur les cours en ligne pour assurer la continuité pédagogique. En Dordogne, où les secteurs du tourisme et de l'hôtellerie restauration représentent près du quart de l'activité du département, les entreprises sont inquiètes et les services des chambres consulaires sont mobilisés. Dans le domaine des manifestations culturelles, les annulations se multiplient et il n'y a pratiquement plus d'activité sportive dans les clubs.

En Dordogne, près de 62 000 élèves sont concernés par la fermeture de leur école, collège ou lycée. Il leur faudra travailler de leur domicile et faire l'école à la maison, comme partout ailleurs.

Lors d'un point presse vendredi soir en préfecture, le préfet Frédéric Périssat a annoncé qu'un sixième cas été avéré en Dordogne. "Il s'agit d'une femme qui a rendu visite au couple touché par le virus, revenu de Bretagne. Elle est actuellement en confinement à son domicile mais son état de santé n'inspire pas d'inquiétude. Deux Périgourdins restent hospitalisés." On observe une augmentation d'appels au centre 15 avec des engorgements du service. Nous conseillons l'appel au numéro gratuit 0800 130 000, explique Marie Ange Perulli, la directrice départementale de l'Agence régionale de santé. En Dordogne, nous avons anticipé les annonces d'Emmanuel Macron en instaurant une solidarité entre les établissements afin que les établissements de 3e ligne, (n'accueillant pas de personnes contaminées) puissent accueillir les patients souffrant d'autres pathologies pour libérer de la place dans les établissements de 2e ligne, afin d'augmenter leur capacité d'accueil. La semaine prochaine, les établissements publics et privés vont se réunir pour définir comment se répartir les cas de personnes contaminées, mais chaque structure est prête. Il y a eu un formidable travail réalisé, les gens ici se connaissent et peuvent travailler en toute sérénité." Le centre hospitalier de Périgueux possède 16 lits au sein du service des maladies infectieuses et 19 en réanimation dont deux chambres à pression inversée.

Fermetures de sites et manifestations annulées.

A Périgueux, les festivités du carnaval, prévues dimanche sont annulées. Toutes les manifestations organisées par L'Agence culturelle départementale sont annulées jusqu'à fin avril. L'Agora ce Boulazac a été contraint d'annuler les deux prochaines représentations de son spectacle FIQ, réveille toi, prévues mercredi et jeudi (infos au 05 53 35 59 65). Au multiplexe CGR de Périgueux, le nombre de spectateurs par salle était limité jusqu'à présent à 99 personnes. Les salles de cinéma ferment à minuit suite aux annonces du Premier ministre de ce samedi soir, ainsi que les bars, cafés, restaurants. Le circuit de cinéma itinérant de Ciné passion en Périgord suspend son activité pour une durée indéterminée. Toujours dans le domaine culturel, le centre culturel de la Visitation à Périgueux est fermé, l'éco musée de la Truffe à Sorges également. La piscine Bertran de Born est fermée jusqu'à nouvel ordre, le centre aquatique l'Aquacap reste ouvert en semaine mais sera fermé le week end. Côté sportif, tous les clubs et associations ont appliqué les consignes de leur fédération respective : il n 'y aucun match de football, de rugby, de handball, de basket, aucune manifestation de vélo, de golf, d'escrime. Toutes les compétitions sont suspendues toute discipline confondue : ce sont des directives nationales appliquées à la lettre. Les stades, gymnases, salles, enceintes sportives seront décidément vides dans les prochains jours. Seule l'assemblée générale du Comité départemental olympique et sportif est maintenue lundi soir à Périgueux. Coté transports, le fonctionnement du réseau Péribus est maintenu, mais en horaires de vacances scolaires à partir de lundi. Pour le moment, le musée Vésunna, le musée d'art et d'archéologie du Périgord restent ouverts avec une jauge maximale de 100 personnes présentes à l'intérieur au même moment. Les marchés hebdomadaires sont également maintenus mais samedi matin à Périgueux, il y avait beaucoup moins de monde que d'habitude. Quant à la Semitour, en accord avec le Conseil départemental annonce ce samedi soir qu'elle ferme les sites culturels et de loisirs dans elle a la gestion dont Lascaux, pour une durée indéterminée. Toutes les personnes ayant réservé des visites pour la période concernée seront contactées une par une par les équipes de la Semitour afin de procéder au remboursement de leurs billets.







Par Claude-Hélène Yvard

Crédit Photo : Claude Hélène Yvard